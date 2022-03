Vụ Will Smith tát Chris Rock ở lễ trao giải Oscar 2022: Ai đáng được xin lỗi?

Ngày 28/3, tâm điểm của truyền thông thế giới là vụ việc Will Smith tát Chris Rock trên sân khấu lễ trao giải Oscar 2022. Sự việc diễn ra trong vài giây ngắn ngủi và lý do là xuất phát từ tình yêu Will Smith dành cho vợ.

Nhưng số đông lại phản đối hành vi bộc phát của nam diễn viên, cho rằng đây là điển hình của sự nóng tính và bất kỳ ai khen ngợi sẽ là hành vi cổ xúy cho bạo lực.

Will Smith đánh Chris Rock vì đùa cợt về sức khỏe của vợ anh.

Khi Will Smith đã hai lần cúi đầu, Chris Rock vẫn chưa một lần lên tiếng về lời nói đùa châm ngòi sự việc của mình.

Will Smith và Chris Rock đều sai

Một vấn đề cần làm rõ, đó là Will Smith đã sai. Chính nam diễn viên cũng thừa nhận trong thư xin lỗi rằng "bạo lực dưới mọi hình thức đều độc hại và mang tính hủy diệt". Anh nhấn mạnh: "Hành vi của tôi tại Oscar không thể chấp nhận và bào chữa được".

Không chỉ trên sân khấu lễ trao giải Oscar danh giá, trong mọi trường hợp ở đời sống, "nắm đấm" không bao giờ là cách giải quyết mâu thuẫn. Hơn nữa, hành động của Will Smith ồn ào đến mức Viện Hàn lâm tuyên bố xem xét lại vấn đề và giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc của anh.

Do vậy, việc Will Smith nhận sai ngay trong lễ trao giải và một ngày sau đó là hành động tuân theo logic cũng như chuẩn mực xã hội thông thường.

Ngôi sao King Richard bật khóc và nhận lỗi vì đánh đồng nghiệp khi được trao tượng vào Oscar.

Nguyên nhân khiến Will Smith lên sân khấu đánh Chris Rock là danh hài này nhắc đến chứng bệnh rụng tóc từng mảng của vợ Will Smith một cách thiếu tôn trọng. Cụ thể, Rock nói Jada Pinkett Smith có thể đóng vai chính trong G.I. Jane phần 2, vì nhân vật này từng phải cạo đầu để gia nhập quân đội Mỹ trong phần 1 của phim.

Tất nhiên, G.I. Jane không khởi quay phần 2, mà Chris Rock chỉ mang chứng bệnh rụng tóc của Jada Pinkett Smith ra đùa cợt. Ống kính truyền thông đã ghi lại được khoảnh khắc vợ Will Smith nhăn mặt không hài lòng khi nghe thấy lời nói đùa trên, vì việc phải cạo tóc do mắc bệnh là chủ đề nhạy cảm với Jada Pinkett Smith và từng khiến cô đau khổ thời gian dài.

Vì phản ứng của vợ, Will Smith di chuyển lên sân khấu và đánh Chris Rock. Cách hành xử của Smith là sai, nhưng cách dẫn chuyện, đùa cợt Rock cũng không thể chấp nhận.

Lời nói đùa chỉ vui khi người nghe cũng vui

Trong những ý kiến bênh vực Chris Rock và phê bình Will Smith, nhiều người cho rằng Rock chỉ đang nói giỡn, tạo không khí cho sân khấu lễ trao giải.

Nhưng lời nói đùa của Rock (trong trường hợp anh thực sự đùa vui) không khiến vợ Will Smith vui vẻ. Cô thậm chí cúi mặt và tỏ rõ thái độ không hài lòng. Will Smith cũng giải thích trong bài đăng ngày 29/3: "Trò đùa với tôi là một phần của công việc, nhưng đùa về tình trạng sức khỏe của Jada là quá sức chịu đựng và tôi đã phản ứng bằng sự kích động".

Jada Pinkett Smith từng bị khủng hoảng tâm lý khi mắc chứng rụng tóc. Hiện cô đã cạo đầu và chấp nhận sống chung với căn bệnh.

Jada Pinkett Smith không phải trường hợp đầu tiên bị mang chuyện đời tư, sức khỏe cá nhân ra đùa cợt trên sân khấu. Taylor Swift hay Selena Gomez từng "sượng trân" trong các lễ trao giải khi bị MC mỉa mai chuyện tình yêu của họ. Nhiều nghệ sĩ nữ cũng biến thành trò cười cho khán phòng hàng trăm khách mời cũng như hàng trăm nghìn khán giả theo dõi qua dịch vụ trực tuyến.

Tất cả người bị đùa cợt đều không thấy vui. Selena Gomez thậm chí phải cúi đầu, lấy tay che mặt khi bị MC nhắc đến nụ hôn với Justin Bieber.

Và rõ ràng, khi người được nhắc đến cảm thấy khó chịu, thì những câu nói trên không còn là lời nói đùa nữa. Hơn hết, việc không đề cập và bỡn cợt chuyện đời tư, bệnh tật hay chuyện tình cảm của cá nhân khác trong các không gian trang trọng cũng là phép lịch sự tối thiểu các nghệ sĩ cần ghi nhớ.

Will Smith đánh Chris Rock ngay trên sân khấu Oscar là sai. Nhưng anh có quyền tức giận, và Jada Pinkett Smith có quyền phản ứng với câu nói kém duyên của Rock.

will smith tat chris rock anh 4 will smith tat chris rock anh 5 Vợ chồng Will Smith phản ứng khi bị đùa kém duyên tại Oscar 2022.

Jada Pinkett Smith mới là người cần nhận lời xin lỗi

Nhiều ý kiến cho rằng Chris Rock là nạn nhân của thói bạo lực, và cũng có những quan điểm cho rằng anh chỉ thực hiện vai trò của mình là gây cười, tạo không khí sôi nổi.

Tuy nhiên, diễn viên hài 57 tuổi có thể phô bày sự hài hước của mình với những chủ đề tinh tế hơn, thay vì đụng chạm đến nỗi đau vì bệnh tật của một phụ nữ.

Đây cũng không phải lần đầu Chris Rock mỉa mai vợ Will Smith. Năm 2016, khi chủ trì lễ trao giải Oscar, Rock cũng từng nói: "Jada Pinkett Smith đã không có mặt tại chương trình này. Cô ấy tẩy chay giải Oscar như tôi tẩy chay quần lót của Rihanna vậy".

Sau 6 năm, nam MC kiêm diễn viên hài một lần nữa kém duyên với vợ Will Smith. Và cả hai lần, diễn viên 57 tuổi đều không đưa ra lời xin lỗi.

Trong trường hợp năm 2016, khán giả có thể thông cảm ở mức độ nào đó với Chris Rock khi anh không hài lòng việc vợ chồng Will Smith giận dỗi, không tới dự Oscar vì không được đề cử giải Nam chính xuất sắc. Nhưng với sự việc ngày 28/3, khó chấp nhận được việc Chris Rock đùa cợt một người đang lạc quan để đương đầu bệnh tật.

Tuy nhiên, không có bất kỳ lời nhắc nhở nào từ Viện Hàn lâm được gửi tới Chris Rock, theo các thông báo và chia sẻ chính thức trên truyền thông. Nam diễn viên 57 tuổi cũng chưa hề lên tiếng, dù là trực tiếp hay gián tiếp, thay vào đó anh vẫn vui vẻ dự bữa tiệc hậu Oscar.

Jada Pinkett Smith - người bị Chris Rock bỡn cợt về căn bệnh rụng tóc nghiêm trọng ngay trên sân khấu - lại không nhận được bất kỳ lời xin lỗi nào. Và báo chí vẫn chỉ xoáy sâu vào cú tát ngoài kịch bản chương trình và điều hướng dư luận chú tâm vào việc trong hai người Will Smith và Chris Rock - ai sai ai đúng.