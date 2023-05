GS.TS Hoàng Văn Cường: Phải có cơ chế cởi mở để "cởi trói" cho TP.HCM

Chiều 30/5, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Trao đổi bên hành lang Quốc hội, GS.TS Hoàng Văn Cường (đoàn ĐBQH TP.Hà Nội) chia sẻ, TP.HCM vốn năng động, có tốc độ phát triển khá tốt nhưng tăng trưởng vừa qua ở cuối bảng trong các tỉnh, TP trên cả nước. Điều này không phải hoàn toàn do năng lực của TP , mà có nguyên nhân do TP.HCM bị bó buộc bởi cơ chế, chính sách. Do đó, việc phải có một cơ chế cởi mở để "cởi trói" cho TP là cần thiết.

GS.TS Hoàng Văn Cường (đoàn ĐBQH TP.Hà Nội).

Theo đại biểu, phạm vi, quy mô, tính chất của các chính sách hiện hành tại Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù đối với TP.HCM còn chừng mực, chưa tạo sức nặng đột phá. Nhiều vướng mắc về cơ chế, chính sách cản trở sự phát triển của thành phố cũng được đưa ra thảo luận trong quá trình sửa đổi các luật liên quan và chưa được Quốc hội thông qua.

Trong khi đó, TP.HCM là trung tâm kinh tế, thương mại, tài chính lớn nhất cả nước, có vai trò quan trọng trong điều tiết về ngân sách trung ương, hiện đang đóng góp khoảng 27% ngân sách. Việc có chính sách vượt trội là cần thiết không chỉ đối với TP mà cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả đất nước.

Trong dự thảo nghị quyết trình về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM trình Quốc hội tại kỳ họp lần này bao gồm các cơ chế, chính sách đang được triển khai theo Nghị quyết số 54/2017/QH14, cũng như một số chính sách đã được cho áp dụng với các tỉnh, TP gần đây; Đồng thời cũng có một số chính sách đang được đưa ra trong quá trình sửa đổi các dự án luật liên quan.



Theo đại biểu Cường, trong dự thảo nghị quyết lần này không phải cơ chế, chính sách đặc thù nữa mà là một khung khổ pháp luật để TP "đi trước, hành động trước". Như vậy, TP.HCM là địa phương được đi trước, trải nghiệm trước các quy định pháp luật này, góp phần tháo gỡ các vướng mắc, rào cản cho bản thân TP.

Đại biểu đoàn Hà Nội này đánh giá, tuy đây chưa thực sự là những "viên thuốc" đặc hiệu để phát huy tối đa tiềm năng của TP.HCM nhưng sẽ giúp tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách đang cản trở sự phát triển của TP .

Ông Cường cho rằng, TP.HCM là một địa phương rất đặc biệt, cán bộ, người dân, doanh nghiệp vốn được đánh giá là luôn năng động, dám nghĩ, dám làm và đi đầu trong đổi mới. Bên cạnh đó, hiện nay đã có Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung đang tạo động lực dám nghĩ, dám làm cho hệ thống chính trị.

"Có thể thấy, chính dám nghĩ, dám làm sẽ tạo động lực để đổi mới, tạo sự nhảy vọt về phát triển cho các địa phương. Do vậy, chúng ta rất cần có một nơi thực sự năng động, có năng lực để triển khai chủ trương này của Đảng; Đồng thời cần một khuôn khổ pháp lý để TP phát huy tối đa được tinh thần dám nghĩ, dám làm này", ông Cường chia sẻ.

Đại biểu Cường cũng cho rằng, nên cho phép TP.HCM thực hiện những cơ chế tương tự như Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội đã cho phép Chính phủ được chủ động, sáng tạo áp dụng linh hoạt, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; biện pháp nào trái với quy định pháp luật hiện hành sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xử lý. Để được như vậy, dự thảo Nghị quyết lần này cần có tầm nhìn dài hạn và đột phá hơn cho TP.HCM.