Hà Giang: Bắt tạm giam một Trạm trưởng, cách chức hai lãnh đạo kiểm lâm Rừng Đặc dụng Du Già

Video vụ phá rừng nghiến Hà Giang

Trước đó, Giám đốc Ban quản lý và Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Du Già đã bị cách hết các chức vụ.

Cụ thể, ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hà Giang đã thi hành lệnh bắt, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Tiến Hơn (SN 1974), Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Thượng Tân, trực tiếp phụ trách địa bàn xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiệm trọng.



Ông Nguyễn Tiến Hơn khi bị Cơ quản Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang khám xét nơi ở và bắt tạm giam 4 tháng. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang

Theo kết quả điều tra xác định, cuối tháng 5/2021 các cơ quan chức năng của huyện Bắc Mê đã phát hiện tại khu vực rừng thuộc xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê có hàng trăm cây gỗ nghiến cổ thụ bị khai thác trái phép với khối lượng trên một nghìn khối gỗ.

Căn cứ tính chất mức độ của vụ việc, đến nay Cơ quan CSĐT đã tiến hành khởi tố 5 vụ với 13 bị can về tội Vi phạm qui định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản, theo quy định tại khoản 3 điều 232 Bộ luật Hình sự.

Việc để xảy ra tình trạng khai thác lâm sản trái phép đặc biệt nghiêm trọng, với giá trị thiệt hại nhiều tỷ đồng và diễn ra trong thời gian dài thể hiện sự yếu kém trong công tác quản lý, nắm tình hình địa bàn của cơ quan quản lý nhà nước; cũng như sự bàng quan, thiếu trách nhiệm trong công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng của một số cán bộ kiểm lâm được giao phụ trách địa bàn, dẫn đến không kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi khai thác lâm sản trái phép.

Căn cứ hành vi sai phạm của đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tiến Hơn để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang thi hành lệnh bắt Nguyễn Tiến Hơn. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang

Trao đổi với Phóng viên Dân Việt, ông Hoàng Hải Lý - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Giang đã xác nhận thông tin trên.

Đồng thời ông Lý cho biết thêm: "Sau một thời gian điều tra, xác minh, ngoài các đối tượng đã bị khởi tố bắt giam, ông Hoàng Ngọc Thực, Giám đốc Ban quản lý Rừng đặc dụng Du Già và ông Lâm Quang Thắng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Du Già đã bị cách hết tất cả các chức vụ. Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang tiếp tục điều tra, làm rõ".

Trước đó, tháng 6/2021 Báo NTNN/Dân Việt đã đăng tải loạt bài điều tra dài kì, độc quyền về tình trạng phá rừng đặc dụng Du Già, rừng giáp ranh giữa rừng sản xuất và rừng phòng hộ ở xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang.

Một số hình ảnh phá rừng nghiến tại vùng lõi rừng đặc dụng Du Già do nhóm phóng viên Dân Việt chụp trong quá trình điều tra. Ảnh: Dân Việt

Chỉ riêng rừng đặc dụng Du Già đã có hàng chục cây gỗ nghiến bị chặt phá, sau đó Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Giang cho biết có hơn 700m3 gỗ nghiến bị khai thác trái phép.

Cục Kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp) ngay trong ngày đã có văn bản gửi Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang đề nghị kiểm tra, báo cáo Cục Kiểm lâm.