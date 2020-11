Hà Kiều Anh, Đoan Trang, Vy Oanh, Thúy Diễm đưa con lên sàn catwalk

Diễn ra trong 3 ngày (29-31/10), tuần lễ thời trang kép Vietnam Runway Fashion Week và Vietnam Junior Fashion Week vừa khép lại tại Trung tâm hội nghị White Palaca, TP.HCM với những màn trình diễn độc đáo của các tên tuổi đình đám.



Á hậu Kim Dung làm vedette show Trương Thanh Long.

Vietnam Junior Fashion Week diễn ra những màn trình diễn kết thúc tuần lễ thời trang này vào buổi trưa với 7 bộ sưu tập đến từ các nhà thiết kế - thương hiệu thời trang gồm Hữu Là La, Guon, Nghĩa Baby, Tutupetti, Phương Nguyễn Silk, Sofia, Ada Anh Trương.

Ngoài những mẫu nhí đến từ Xuan Lan's Academy thì các bộ sưu tập còn được các gia đình nghệ sĩ Đoan Trang, Vy Oanh, Hà Kiều Anh, Lương Thế Thành - Thúy Diễm... giữ vai trò vedette.

Hà Kiều Anh diễn cùng con gái.

Ca sĩ Đoan Trang cùng con gái trình diễn trong bộ sưu tập "Dear my future self" của Hữu Là La với câu chuyện được truyền cảm hứng từ ý tưởng viết thư gửi tôi trong tương lai. Á hậu Kim Duyên và bé Thỏ - con gái siêu mẫu Xuân Lan truyền tải thông điệp bảo vệ tài nguyên rừng trong bộ sưu tập của thương hiệu GUON.

Gia đình Lương Thế Thành - Thúy Diễm dắt tay con catwalk trong bộ sưu tập của Nghĩa Baby mang tính năng động và ứng dụng cao cũng như tính cách của các bé luôn hiếu động.

Vy Oanh diễn cùng hai con và cháu ruột.

Thương hiệu TUTUPETTI mang đến bộ sưu tập "Lạc bước mộng mơ" dựa trên những ý tưởng thần tiên và cổ tích, kết hợp với các màu sắc nổi bật và sang trọng giúp bé hoá thân thành các nàng công chúa trong truyện cổ tích đang tung tăng chạy nhảy trong một khu rừng xanh biếc.

Ca sĩ Vy Oanh cùng hai "thiên thần nhỏ" của mình làm vedette cho bộ sưu tập thu đông của Phương Nguyễn Silk, các mẫu thiết kế với chất liệu chủ đạo là linen và nhung truyền tải những gì tươi mới nhất, đầy sức sống và sắc màu nhất của tự nhiên.

Thương hiệu thời trang Sofia mang đến bộ sưu tập "Daughter of the forest" lấy ý tưởng từ khu rừng sâu hun hút vào buổi chiều tà khi những tia nắng chiều đan xen nhau len lỏi qua từng tán lá, chiếu rọi cả một khoảng không.

Buổi biểu diễn của hàng loạt gương mặt tên tuổi như Hoàng Thùy, Thanh Hằng... trong Vietnam Runway Fashion Week đêm cuối với sự tham gia của các nhà thiết kế và thương hiệu như Henry KoF, Trương Thanh Long, Vietnam Fashion Academy và Hà Duy.

Các nghệ sĩ nổi tiếng cũng lần lượt xuất hiện trên thảm đỏ của chương trình như Lê Xuân Tiền, NTK Đỗ Mạnh Cường, Á hậu Thuỳ Dung, Phương Mai, Trương Quỳnh Anh, vợ chồng Văn Anh - Tú Vi, "nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My, Nam Thư…



Á hậu Hoàng Thùy trong vai trò vedette của thương hiệu Henry KoF với bộ sưu tập "LadyGirl collection S/F 2021". LadyGirl đại diện cho một quý cô với phong thái ngút ngàn cùng cách ăn mặc dẫn đầu xu hướng nhưng âm ỉ bên trong là một thế giới nội tâm nhiều cảm xúc.

Người mẫu Thu Anh - Lâm Bảo Châu mở màn, Kim Dung giữ vai trò vedette trong bộ sưu tập "Adam & Eva" của NTK Trương Thanh Long. Tinh thần của bộ sưu tập thể hiện sự cô đơn của những con người giữa thành thị đông đúc, nơi phố xá, nơi những mảng xanh đang mất dần để thay thế cho những công trình đồ sộ. Bộ sưu tập của Vietnam Fashion Academy do gần 20 học viên của học viện trong độ tuổi từ 10-18 tuổi thực hiện với khoảng 60 bộ trang phục khác nhau.

Ca sĩ Uyên Linh mở màn với ca khúc "Born This Way", Thanh Hằng thần thái cùng Hồng Quế và người mẫu cụt tay Hà Phương trình diễn trong bộ sưu tập "Darkness and Light" của NTK Hà Duy. Màn trình diễn của Hà Phương - cô bé 14 tuổi bị cụt tay bẩm sinh có khát khao được làm người mẫu - đã khiến cả khán phòng vô cùng ấn tượng bởi vẻ đẹp trong trẻo, ánh mắt sáng ngời và tinh thần kiên cường, tự tin mặc cho những khiếm khuyết của cơ thể. Trong khi đó, "chị đại" Thanh Hằng xuất hiện với khí chất ngời ngời cùng những bước đi uy lực trong vai trò vedette, kết thúc 3 đêm diễn của Tuần lễ thời trang Vietnam Runway Fashion Week mùa đầu tiên.

Á hậu Kim Duyên trình diễn cùng bé Thỏ - con gái Xuân Lan.

Tuần lễ thời trang kép thật sự mang đến cho khán giả những màn trình diễn mãn nhãn, đẳng cấp với bàn tay dàn dựng của tổng đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm.

Bằng sự tâm huyết của mình, Xuân Lan cho thấy bản lĩnh và vai trò quan trọng trong làng thời trang Việt Nam khi là nhà sáng lập, đạo diễn catwalk tuần lễ thời trang kép được giới mộ điệu đánh giá cao.