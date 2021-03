Hoài Đức (Hà Nội): Cột điện nằm giữa đường, ai sẽ xử lý?

Cột điện nằm giữa đường

Theo phản ánh của người dân thôn Lại Dụ (xã An Thượng, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội), 4 cột điện này trước đây nằm tại vị trí tiếp giáp kênh thoát nước.

Sau đó, tuyến đường được nâng cấp, trong đó có tuyến giao thông liên thôn Lại Dụ. Tuy nhiên, những cột điện hạ thế số 11, 12, 13, 14 sau trạm biến áp An Thượng 2 đã không được di dời vào sát bên đường để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan khu dân cư.

Các cột điện nằm sát đường ở thôn Lại Dụ.

"Đã có những em nhỏ đi xe đạp đâm phải cột điện, may chỉ xây xát nhẹ, nếu là các phương tiện khác thì không biết hậu quả như thế nào?", một người dân thôn Lai Dụ cho biết.



Ông Phạm Văn Khôi (72 tuổi) nói: "Người dân chúng tôi đã nhiều lần ý kiến đến cơ quan chức năng. Có lần cán bộ điện lực về khảo sát để di chuyển nhưng đến nay vẫn chưa thấy có động thái gì. Các cột điện vẫn án binh bất động giữa đường.

Ông Phạm Văn Khôi bên cạnh cột điện nằm giữa đường

Việc này không chỉ gây mất an toàn cho người dân khi tham gia giao thông qua đoạn đường này mà còn mất mỹ quan khu dân cư. Người dân chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng không hứa hẹn nữa mà phải có hành động thiết thực chuyển ngay các cột điện giữa lòng đường".

Ai giải quyết việc cột điện nằm giữa đường?

Người dân thôn Lại Dụ, xã An Thượng nhiều lần kiến nghị việc di dời cột điện. Tại báo cáo số 160/BC-UBND xã An Thượng ngày 25/12/2020 tổng hợp trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021 do Phó Chủ tịch Nguyên Văn Thắng ký nêu rõ: "Đề nghị UBND xã chuyển cột điện giữa đường vào mép đường cho thôn Lại Dụ"

Vấn đề này được chính quyền huyện Hoài Đức trả lời: Tại hội nghị tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND huyện, sau khi tiếp nhận kiến nghị của cử tri UBND huyện cho biết, qua kiểm tra hiện trường, 4 vị trí cột tại thôn Lại Dụ là vị trí cột điện hạ thế số 11, 12, 13, 14 sau trạm biến áp An Thượng 2 (tài sản thuộc công ty điện lực Hoài Đức để cấp cho các hộ dân thôn Lại Dụ).

Các cột điện này nằm giữa lòng đường thôn Lại Dụ mà không bố trí nguồn vốn di chuyển các vị trí cột điện nằm trong lòng đường.

Trụ sở UBND xã An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện sẽ chỉ đạo Công ty Điện lực Hoài Đức báo cáo Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội bố trí nguồn vốn di chuyển, cải tạo lưới điện trong thời gian tới. Dự kiến công ty sẽ triển khai dự án cải tạo lưới điện các xã của huyện Hoài Đức vào cuối năm 2020.

Trong khi đó, Trưởng phòng kỹ thuật Công ty Điện lực Hoài Đức cho biết: "Chúng tôi nhận được đơn của HTX gửi lên về nội dung này, ngành điện đã báo cáo lên tổng công ty. Nguyên tắc dự án khi làm phải giải phóng mặt bằng, bố trí vốn di chuyển cột điện.

Huyện Hoài Đức chỗ nào cũng mở rộng đường mà ngành điện lúc nào cũng sẵn có tiền để di chuyển đâu. Nếu có phía chúng tôi chỉ hỗ trợ cắt điện để di chuyển cột thôi.

Còn ông Trần Văn Khánh, Chủ tịch UBBND xã An Thượng thông tin: "Vẫn chưa bố trí được nguồn vốn, người dân, cử tri có ý kiến về việc đó phải chờ chính quyền bố chí vốn để thực hiện dự án".

Ông Khánh cũng thừa nhận việc để các cột điện ở giữa lòng đường như thế là nguy hiểm cho người tham gia giao thông, mất mỹ quan khu dân cư.

"Chúng tôi xin tiếp thu ý kiến và xã sẽ thống nhất để đề xuất chủ trương triển khai dự án. Tôi sẽ chỉ đạo HTX dịch vụ điện năng của xã để hoàn chỉnh cái dự án này", ông Khánh nói.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.