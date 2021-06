Hà Nội: Hội Nông dân ở nơi này vào cuộc, môi trường xanh - sạch- đẹp

Dọc các tuyến đường xã Kim Sơn (huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội) là cây xanh rợp bóng, hoa nở rực rỡ. Ông Dương Văn Chiến (xã Kim Sơn) chia sẻ: "Hưởng ứng phong trào thi đua "Nông dân Gia Lâm xây dựng cánh đồng sạch, tuyến đường nông dân kiểu mẫu" do Hội ND huyện phát động, nông dân trong xã cùng ra quân dọn dẹp đường để trồng hoa, cây xanh phù hợp từng thôn, xóm".



Tháng 3/2021, T.Ư Hội NDVN, Hội ND TP.Hà Nội phát động thi đua xây dựng mô hình "Nông dân bảo vệ môi trường" năm 2021. Ảnh: Thu Hà

Theo ông Bùi Văn Quyên - Chủ tịch Hội ND xã Kim Sơn, hưởng ứng phong trào của Hội ND huyện trong năm 2020, Hội ND xã Kim Sơn đã trồng 3 hàng cây, đường hoa với chiều dài 700m... góp phần giúp Kim Sơn đang xanh, sạch từng ngày.

Không riêng Kim Sơn, phong trào trồng cây xanh, bảo vệ môi trường đang trở thành phong trào sôi nổi nhất của nông dân toàn huyện Gia Lâm. Ông Chu Anh Tuấn - Chủ tịch Hội ND huyện Gia Lâm cho biết, phong trào thi đua "Nông dân Gia Lâm xây dựng cánh đồng sạch, tuyến đường nông dân kiểu mẫu" nhằm góp phần hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, phát triển đô thị gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng huyện Gia Lâm trở thành quận.

Qua phong trào, năm 2020 Gia Lâm đã triển khai xây dựng 19 cánh đồng sạch với 927 hộ hội viên tham gia có tổng diện tích 116,7ha; gắn biển 20 "Tuyến đường nông dân kiểu mẫu" với tổng chiều dài 8.250m; trồng mới và gắn biển 16 "Hàng cây nông dân" với 1.060 cây các loại, tổng chiều dài 5.786m.

Tương tự, tại huyện Đông Anh, với lộ trình lên quận trong những năm tới, Hội ND huyện đặc biệt chú trọng đến trồng cây xanh, đường hoa. Theo Phó Chủ tịch Hội ND huyện Đông Anh Phạm Đức Trọng, riêng năm 2020, Hội ND huyện đã vận động xây dựng được 24 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường; xây dựng đoạn đường nở hoa, thu gom thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng trong sản xuất… Nhờ vậy, các vùng quê ngày càng xanh, sạch, đẹp…

Phó Chủ tịch Hội ND TP.Hà Nội Dương Thị Hằng cho biết, một trong những phong trào thiết thực của Hội ND thành phố thời gian qua là "Vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường". Đến nay, Hội ND các cấp đã hướng dẫn nông dân xây dựng 411 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường. Các cấp Hội còn phát động nông dân tham gia trồng, chăm sóc cây xanh, xây dựng và gắn biển hàng trăm "Hàng cây nông dân", "Đoạn đường nông dân kiểu mẫu", "Đoạn đường nở hoa", "Con đường bích họa".

Từ những phong trào thiết thực đó, nông thôn ngày càng khẳng định vai trò quan trọng là vùng đệm sinh thái của Thủ đô.