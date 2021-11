Hà Nội: Những “mô hình xanh” ghi dấu nhà nông Thủ đô

Tại huyện Chương Mỹ, các Hội ND từ huyện đến cơ sở đã tuyên truyền, vận động hội viên thành lập các câu lạc bộ bảo vệ môi trường; phát triển các mô hình thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật trên cánh đồng, tạo dựng những tuyến đường hoa, những hàng cây xanh...



Chị Đặng Thị Hằng (ở thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ) chia sẻ: "Nói không với thuốc bảo vệ thực vật, nhiều gia đình ở thị trấn đã chuyển sang trồng rau an toàn, lúa hữu cơ…, sản phẩm vừa an toàn, vừa cho hiệu quả kinh tế".

Chủ tịch Hội ND huyện Chương Mỹ - ông Chu Văn Khang thông tin: Từ đầu năm đến nay, nông dân Chương Mỹ đã xây dựng được 40 mô hình bảo vệ môi trường, trong đó có 3 mô hình hàng cây nông dân với 195 cây xanh các loại. Đặc biệt, Hội đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chương Mỹ khảo sát, thí điểm triển khai mô hình "Cánh đồng không khói" trên địa bàn các xã: Đồng Phú, Hòa Chính, Văn Võ, Thượng Vực…

Mô hình trồng rau an toàn tại thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ) thân thiện với môi trường. Ảnh: Đức Thịnh

Ông Hoàng Minh Hiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ cho biết thêm: "Các "mô hình xanh" của Hội ND huyện không chỉ giúp nông dân làm giàu, xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, giá trị cao mà còn giúp Chương Mỹ giải quyết vấn đề môi trường, tạo cảnh quan, không gian xanh, sạch, đẹp, nâng cao chất lượng sống cho người dân các vùng nông thôn".

Bà Phạm Hải Hoa - Chủ tịch Hội ND TP.Hà Nội khẳng định: Các cấp Hội ND thành phố đã triển khai nhiều mô hình, phong trào thi đua xanh, sạch, đẹp, từ đó đóng góp tích cực vào công tác bảo vệ môi trường Thủ đô. Từ đầu năm đến nay, dù dịch Covid-19 đã tác động mạnh mẽ đến đời sống nông dân, nhưng các cấp Hội ND thành phố đã chủ động, sáng tạo, duy trì tốt các mô hình bảo vệ môi trường.

Không chỉ xây dựng những "mô hình xanh", các cấp Hội ND thành phố còn vận động hội viên tham gia vệ sinh môi trường hằng tuần trên các tuyến đường làng, ngõ, xóm và điểm công cộng ở địa bàn thôn, xã… Từ đó đã lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng xanh, sạch, đẹp, khang trang và hiện đại hơn.

Được biết đến nay, các cấp Hội ND đã tổ chức, hướng dẫn đăng ký xây dựng 462 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường. Hội ND các cấp Hà Nội đang đảm nhận hơn 4.000 đoạn đường tự quản, trong đó mỗi cơ sở hội có một "Hàng cây nông dân", "Đoạn đường nông dân kiểu mẫu"... Đến nay, Hội ND TP.Hà Nội đã tổ chức trồng và gắn biển 68 hàng cây nông dân với tổng số 12.535 cây xanh; 112 tuyến đường hoa nông dân với độ dài 41km; 36 mô hình cánh đồng sạch…