Hà Nội: "Nữ quái" giăng bẫy, định "bùng" tiền 3 thùng hoa quả rồi bỏ chạy

Ngày 7/3, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thanh Hiếu (SN 1978, Tiên Dương, Đông Anh, TP.Hà Nội) và Lương Ngọc Loan (SN 1971, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cơ quan Công an, vào sáng ngày 30/1, Hiếu và Loan bàn bạc với nhau là sẽ đặt hoa quả về toà R2 Royalcity (Thượng Đình, Thanh Xuân) để lừa lấy và không trả tiền.

Hai đối tượng lên mạng đặt mua 5 kg quả cherry, 9 kg nho, 7 kg quýt với giá 5,4 triệu đồng của một cửa hàng hoa quả ở đường Trần Nhật Duật (Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) và yêu cầu ship hàng về tòa R2 Royal City.

Hai đối tượng Lương Ngọc Loan (trái) và Trần Thanh Hiếu (phải). Ảnh: CACC

Đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, nhân viên giao hàng chở 3 thùng hoa quả đến sảnh R2 Royalcity. Hiếu bảo nhân viên giao hàng để hàng xuống và đi gửi xe rồi quay lại bê giúp đồ cho Hiếu lên phòng.

Sau đó, các đối tượng lấy 3 thùng hoa quả cho lên xe rồi bỏ chạy thì bị lực lượng an ninh Royalcity giữ lại và báo cho Công an phường Thượng Đình.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thượng Đình đã đưa các đối tượng về trụ sở để xác minh, làm rõ. Tại cơ quan Công an, cả hai đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an quận Thanh Xuân đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.