Hà Nội: Phiên đấu giá đất ở Cầu Giấy "chốt" giá cao nhất 364 triệu đồng/m2

Phiên đấu giá 25 lô đất tại khu X4, phường Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội) được giới đầu tư chú ý tới bởi có vị trí ở khu vực trung tâm nội đô và có mức giá khởi điểm lên tới gần 200 triệu đồng/m2.



25 lô đất được đem ra đấu giá có diện tích từ 38,1 - 84,8 m2 với mức giá khởi điểm từ 104,7 - 182,3 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm của mỗi lô đất từ 4,1 - 9,2 tỷ đồng. Số tiền cọc trước tham gia đấu giá là 800 triệu đồng/lô đất. Trong đó, mật độ xây dựng trên khu đất là 100%, cao tối đa 4 tầng.

Mặc dù, chỉ có 25 lô đất và mức giá khởi điểm được cho là đã cao nhưng vẫn có khoảng 800 - 900 hồ sơ nộp tham dự. Kết quả giá trúng cao hơn giá khởi điểm từ 2 - 2,5 lần, khiến nhiều nhà đầu tư nộp từ 5 - 10 bộ hồ sơ nhưng vẫn ra về trắng tay.

Sáng ngày 30/10, phiên đấu giá 25 lô đất tại khu X4, phường Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội) được tổ chức tại Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch quận Cầu Giấy. Ảnh: Minh Khôi



Kết quả đấu giá chủ yếu trên 200 triệu đồng/m2. Trong đó, giá trúng thấp nhất là 162,7 triệu đồng/m2 của lô E23, nằm ở mặt ngách rộng 5m, có diện tích 59,9 m2, mức giá khởi điểm là 104,7 triệu đồng/m2. So sánh, mức giá trúng cao hơn 55% so với giá khởi điểm.

Đáng chú ý, lô B12 diện tích 44,5 m2, với vị trí lô góc ở mặt phố Dương Khuê, phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy) có mức giá khởi điểm cao nhất là 182,3 triệu đồng/m2 nhưng mức giá trúng lên tới 364,3 triệu đồng/m2, gần gấp 2 lần so với giá khởi điểm. Đây cũng là mức giá cao nhất của phiên đấu giá.

Vị trí một lô đất trong 25 lô đất khu X4 được đấu giá. Ảnh: Minh Khôi

Trong đó, lô A12 nhận được sự quan tâm nhiều nhất của các nhà đầu tư khi có tới 66 người tham gia trả giá. Mảnh đất, nằm vị trí lô góc, diện tích 43,7 m2, mức giá khởi điểm 110,2 triệu đồng/m2, thuộc về chị N.T.H. (Hai Bà Trưng, Hà Nội) với mức giá trúng lên tới 289,2 triệu đồng/m2, gấp hơn 2,6 lần so với giá khởi điểm. Bên cạnh đó, chị Hiền còn đấu giá trúng thêm 3 lô đất khác, tổng chị trúng tới 4 lô đất và mức giá trúng đều cao gần gấp 2 lần so với giá khởi điểm.

Ngay sau khi kết thúc phiên đấu giá, nhiều nhà đầu tư đã chào bán ngay tại cửa, tuy nhiên do không bán được nên đành "treo biển" bán tại khu đất đấu giá. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều môi giới chuyên nghiệp, nhà đầu tư tham gia đấu giá cho biết, mức giá trúng của mỗi lô đất cao hơn so với thị trường ít nhất là 20%. Do đó, khi người trúng đấu giá rất khó bán ra.

Tham gia trong phiên đấu giá, chị Nguyễn Thị Mai Hương (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, nếu so sánh với khu vực lân cận thì giá trúng đấu giá cao hơn nhiều lần so với giá thị trường. Đơn cử, căn nhà 4 tầng rộng 150m2, tại đường Hồ Tùng Mậu, đang được chào bán với mức giá 24 tỷ đồng, tương đương 160 triệu đồng/m2; lô đất 240 m2 tại mặt đường Hồ Tùng Mậu, gần trường Đại học Thương mại chào bán 40 tỷ đồng, tương đương 166 triệu đồng/m2.

Mua tới 6 bộ hồ sơ để tham gia đấu giá các lô đất khu X4 Mai Dịch nhưng anh Trần Minh Quang (Cầu Giấy, Hà Nội) phải ra về “tay không” vì giá trúng quá cao. “Tôi là người dân khu vực này nên tôi hiểu rất rõ, hiện nay mức giá đất tại khu vực Mai Dịch chỉ khoảng 150 triệu đồng/m2, nhưng nhiều người vẫn chật vật 1 - 2 năm mới có thể bán được. Tuy nhiên, mức giá tại phiên đấu giá lại bỏ quá xa so với thị trường”, anh Quang nói.