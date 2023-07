Hà Nội: Sơ kết Cụm thi đua số 4 Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội

6 tháng đầu năm, Cụm thi đua số 4 (bao gồm các đơn vị: Mặt trận Tổ quốc thành phố, Hội Nông dân thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, Hội Cựu chiến binh thành phố, Thành đoàn Hà Nội) đã bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cụm thi đua số 4 kịp thời động viên, khen thưởng, phát hiện gương điển hình, tiên tiến, người tốt, việc tốt từng đơn vị.

Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Cụm thi đua số 4 - Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội.

Đáng chú ý, Cụm thi đua số 4 - Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội đã tăng cường nắm tình hình đoàn viên, hội viên và nhân dân, tuyên truyền vận động có hiệu quả, bảo đảm Vành đai 4 - Vùng Thủ đô được khởi công đúng tiến độ.

Các đơn vị đã quan tâm công tác kiện toàn, phát triển tổ chức, đoàn viên, hội viên; phối hợp chăm lo đời sống cho đoàn viên, hội viên, gia đình chính sách, hộ nghèo; tổ chức các hoạt động nhân đạo từ thiện, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội, phục hồi kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Hội Nông dân TP Hà Nội là một trong những tổ chức chính trị - xã hội có nhiều hoạt động nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2023. Bà Phạm Hải Hoa – Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội cho biết: Hội Nông dân TP Hà Nội đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội xây dựng, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023 với chủ đề "Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028".

Tính đến ngày 15/6/2023 đã có 406/406 Hội Nông dân cấp cơ sở; 18/18 Hội Nông dân huyện, thị xã đã hoàn thành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.

Đoàn đại biểu trong Cụm thi đua số 4 đã thăm, khảo sát mô hình hoa tại xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng.

Hội Nông dân TP Hà Nội đã phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp Thành phố, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; tham gia hưởng ứng Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"do Thành phố và các địa phương tổ chức.

Hội Nông dân TP Hà Nội phối hợp Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới năm 2023 với sự tham gia của 800 cán bộ hội viên nông dân huyện Hoài Đức; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ triển khai dự án Đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô.

Nâng cao chất lượng phong trào"Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"; đăng ký 266.484 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp năm 2023; chỉ đạo các cấp Hội tập trung xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, hướng dẫn thành lập hợp tác xã và tổ hợp tác. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phát động thi đua thực hiện các công trình, phần việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, tích cực tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Hội Nông dân TP Hà Nội hướng dẫn xây dựng 406 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường.

Đoàn đại biểu trong Cụm thi đua số 4 đã thăm, khảo sát mô hình nho hạ đen tại xã Đan Phượng.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Cụm thi đua số 4 sẽ tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng thành phố lần thứ XVII... phối hợp tổ chức thực hiện tốt chủ đề công tác "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển" của thành phố; hoàn thành Đại hội Công đoàn cấp trên cơ sở, tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028, Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028; thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp, quy chế thi đua khen thưởng của cụm; đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng gương điển hình tiên tiến; tích cực giao lưu chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị trong cụm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Hải Hoa, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội, Cụm phó Cụm thi đua số 4, biểu dương thành tính của cụm thi đua trong 6 tháng đầu năm, nhấn mạnh những mô hình hay của các đơn vị trong cụm, kết quả các cuộc vận động mà các đơn vị đạt được.

Bà Phạm Hải Hoa mong muốn, thời gian tới, Cụm thi đua số 4 tiếp tục đoàn kết, thống nhất, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, tập trung thực hiện tốt việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nắm tình hình nhân dân, phản ánh khách quan, chính xác, kịp thời, tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề phát sinh trong nhân dân; quan tâm làm tốt tháng cao điểm "Vì người nghèo"; quản lý các loại quỹ công khai, minh bạch, đúng quy định, góp phần phấn đấu xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, là chỗ dựa vững chắc cho hội viên.