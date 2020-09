Hà Tĩnh: 4 phụ nữ đi tập thể dục, vô cớ bị hành hung

Bị đánh khi đi thể dục

Vừa qua, Dân Việt nhận được đơn kêu cứu của nhóm phụ nữ gồm: chị Nguyễn Thị Xoan (56 tuổi), Nguyễn Thị Vĩnh (46 tuổi), Đinh Thị Châu (46 tuổi) và Đinh Thị Mến (37 tuổi) cùng trú tại thôn Xóm Mới (xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) về việc trong khi đi thể dục thì bị ông Nguyễn Văn Thích vô cớ đánh đập, đe dọa, xúc phạm nhân phẩm, danh dự.

Từ trái qua: Đinh Thị Mến, Nguyễn Văn Vinh, Đinh Thị Xuân, Nguyễn Thị Vĩnh trong buổi làm việc với phóng viên.

Chị Mến kể lại: "Lúc đó, vào khoảng 21h ngày 25/8/2020, chúng tôi đang trên đường đi bộ thể dục về thì gặp anh Nguyễn Văn Thích (trú cùng thôn) ngay trước nhà anh này.

Lúc này, anh Thích chạy xe máy vào nhà rồi đi ra hỏi tôi đi đâu, sau đó anh Thích đấm túi bụi vào mặt, vào đầu tôi".



Thấy vậy, chị Vĩnh, bà Xoan vào can ngăn cũng bị đánh vào đầu, vào mặt gây thâm tím.

Ngay lúc đó, chị Đinh Thị Châu (nhà ở gần Nguyễn Văn Thích) liền đưa các nạn nhân vào nhà và đóng cửa lại. Lúc này, ông Mại (chồng chị Châu) ra hỏi cũng bị anh Thích chửi bới, đe dọa. Một số người dân thấy thái độ hung hăng của anh Thích đã ra can ngăn cũng bị anh Thích dùng tuýp sắt đuổi đánh.

Chị Vĩnh bị ôngThích đánh vào mặt.

Bà Nguyễn Thị Xoan cho biết: "Tôi thấy mấy người đi cùng bị đánh có vào can ngăn nhưng cũng bị ông Thích đánh túi bụi".

Thấy sự việc diễn biến phức tạp, người dân đã báo cáo Công an xã, cán bộ thôn. Sau đó, Công an xã Thanh Bình Thịnh đã đến và làm việc với nhóm người bị đánh đến 2 giờ sáng ngày 26/8.

Có ngó lơ?

Theo phản ánh của các nạn nhân và người dân, trong quá trình công an làm việc với bị hại, Nguyễn Văn Thích vẫn đi lại ngoài sân và chửi bới.

Bà Xoan cũng bị xây xước khi vào can ngăn ôngThích đánh chị Mến

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, bà Đinh Thị Xuân - Chi hội trưởng Hội phụ nữ thôn Xóm Mới chia sẻ: "Khi nhận được thông tin mấy chị em bị đánh, tôi có đến và một lúc lâu sau thì công an mới có mặt. Lúc đó, Nguyễn Văn Hiệp (con trai của anh Thích) đứng ra xin lỗi mọi người.



Tuy nhiên, tôi rất bức xúc về cách làm việc của Thiếu tá Trần Văn Hòa, Trưởng Công an xã Thanh Bình Thịnh.

Thiếu tá Hòa thay vì lấy lời khai của ông Thích lại quay sang bảo người bị hại là chúng tôi xem lại mình vì sao mới bị đánh. Chúng tôi còn phải ở lại công an xã tới 2h sáng. Kiểu làm việc gì mà kỳ lạ vậy".

Còn ông Nguyễn Văn Vinh - Trưởng thôn Xóm Mới xác nhận: "Có sự việc anh Thích đánh chị Mến và đánh luôn những người vào can ngăn. Chuyện đúng sai, mâu thuẫn gì thì chưa rõ vì công an đang làm việc. Lúc công an làm việc với 4 bị hại, anh Thích vẫn đứng phía ngoài chửi mắng. Chúng tôi cũng mong các cơ quan chức năng làm đúng theo pháp luật".

Ngày 4/9, trao đổi với phóng viên Dân Việt, Thiếu tá Trần Văn Hòa - Trưởng Công an xã Thanh Bình Thịnh xác nhận: "Sự việc anh Thích đánh chị Mến, chị Xoan, Chị Vĩnh, chị Châu là có. Nhưng sự việc không có gì to tát chỉ là do hiểu nhầm?!

Cũng do anh Thích bức xúc bấy lâu nay rồi, thời điểm xảy ra sự việc do anh Thích đang say rượu. Chúng tôi đã lập biên bản và làm việc với các bên liên quan rồi. Như tình huống này, chúng tôi sẽ xử phạt hành chính đối với anh Thích.

Còn việc tôi ôm vai bá cổ anh Thích lúc đó cũng chỉ là hành động xoa dịu tình hình. Lúc đó, anh Thích đang rất nóng giận, nếu làm căng nữa thì tình hình lại càng phức tạp hơn".

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này...