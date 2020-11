Hà Tĩnh cấm biển, sơ tán dân vùng xung yếu đối phó bão số 13

"Từ sáng nay (14/11), do ảnh hưởng của bão số 13 kết hợp với không khí lạnh, vùng biển Hà Tĩnh có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 10. Biển động rất mạnh.

Dự báo, do bão số 13, sóng biển khu vực Hà Tĩnh cao từ 3 - 6m; ven biển có khả năng xảy ra nước dâng do bão từ 0,5 - 0,7m. Từ đêm 14/11, do bão số 13, trên đất liền có gió mạnh cấp 5, giật cấp 6, ven biển gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, riêng khu vực ven biển phía nam của tỉnh khả năng có gió cấp 8, cấp 9, giật cấp 10", ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Hà Tĩnh nói về sức mạnh của bão số 13 khi đổ bộ vào đất liền Hà Tĩnh.