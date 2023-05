Hai cây cổ thụ đồ sộ 700 năm tuổi ở vùng Bảy Núi của An Giang là giống cây gì?

Ngoài 2 cây dầu rái ở huyện Tri Tôn và Tịnh Biên, tỉnh An Giang còn có 6 cây cổ thụ khác được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận là Cây Di sản Việt Nam. Đó là 3 cây bằng lăng nước hơn 300 tuổi ở thị trấn Chợ Vàm (huyện Phú Tân); 2 cây vải thiều hơn 300 tuổi ở xã An Tức và cây me chua hơn 600 tuổi ở xã Núi Tô (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang).