Hai cha con chém chết người vì mâu thuẫn trên Facebook

Sáng 26/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Huỳnh Trí Thành (SN 1979, trú tại Khóm 5, phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang và Huỳnh Tiến Đạt (SN 2005, con trai Thành) để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người".