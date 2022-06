Hải Dương: Bắt “siêu đạo chích”, lộ cả kho "khủng" xe nghi trộm cắp

Mới đây, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an huyện Ninh Giang vừa phối hợp với Công an huyện Tứ Kỳ và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh triệt phá ổ nhóm trộm cắp tài sản liên quan đến “siêu đạo chích” Ngô Dạt Sóng (SN 1991, ở thôn A Sào, xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).

Theo đó, Công an huyện Ninh Giang phát hiện thông tin Ngô Dạt Sóng thường xuyên cùng đồng bọn có hành vi trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn ban đêm cắt, phá khóa đột nhập vào nhà dân để trộm cắp xe môtô, có vụ các đối tượng trộm cắp 1 lần được 2-3 xe môtô.

Kho xe số lượng khủng nghi do phạm tội mà có. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

Địa bàn hoạt động liên tỉnh của nhóm đối tượng này gồm Thái Bình, Hải Dương và Hải Phòng.

Ngô Dạt Sóng là đối tượng đã có 1 tiền án về tội Cướp tài sản, ra tù tháng 7/2019. Sau khi trộm cắp được xe mô tô, Sóng cùng đồng bọn thường xuyên đem bán cho một đối tượng ở An Lễ, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Sau khi xác định đủ căn cứ, ngày 21/4/2022, Công an huyện Ninh Giang đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của Sóng và đồng bọn. Ban Giám đốc Công an tỉnh đã đồng ý và chỉ đạo Các phòng nghiệp vụ chức năng của Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Ninh Giang.

Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ đến ngày 26/5/2022, Ban chuyên án thu nhận được thông tin: Đêm ngày25, rạng sáng ngày 26/5/2022, tại thôn Quan Lộc, xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương, Ngô Dạt Sóng cùng Nguyễn Bá Khương (SN 1991, trú tại thôn Lương Cầu, An Cầu, Quỳnh Phụ, Thái Bình) đã đột nhập vào nhà người dân, trộm cắp 2 xe môtô. Sau khi trộm cắp, Sóng và Khương mang bán 2 xe môtô trên cho 1 đối tượng ở thôn Đồng Bằng, xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Sau khi nắm được thông tin, Công an huyện Ninh Giang, Công an huyện Tứ Kỳ phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã thu thập đầy đủ tài liệu, căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của Ngô Dạt Sóng và Nguyễn Bá Khương.

Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tứ Kỳ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Ngô Dạt Sóng và Nguyễn Bá Khương. Qua đấu tranh, Sóng và Khương khai nhận thực hiện hành vi trộm cắp 2 xe môtô trên vào đêm ngày 25, rạng sáng ngày 26/5/2022 tại thôn Quan Lộc, Tiên Động, Tứ Kỳ, Hải Dương. Tài sản trộm cắp được, các đối tượng khai nhận mang bán cho Nguyễn Khắc Tâm, sinh năm 1957, ở thôn Đồng Bằng, An Lễ, Quỳnh Phụ, Thái Bình.

Đáng chú ý, Nguyễn Bá Khương là đối tượng đang bị Công an huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình truy nã về tội Trộm cắp tài sản, còn Nguyễn Khắc Tâm có kho cất giữ hàng chục xe môtô nghi là tài sản trộm cắp. Bản thân Tâm thường lợi dụng bản thân là thương binh, sức khỏe yếu để trốn tránh, từ chối làm việc với cơ quan Công an. Tâm còn có lần lôi kéo một số thương binh khác đến để cản trở, gây áp lực cho lực lượng làm nhiệm vụ khi được mời lên làm việc. Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 27/5/2022, Cơ quan Công an đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Nguyễn Khắc Tâm.

Cơ quan công an tạm giữ xe mô tô để làm rõ nguồn gốc. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

Kết quả đã phát hiện Tâm đang cất giữ 85 xe môtô nghi vấn là tài sản do phạm tội mà có, 1 khẩu súng tự chế và nhiều công cụ có thể dùng để đục số khung, số máy xe môtô.

Qua đấu tranh bước đầu, Sóng và Khương đã khai nhận thực hiện 8 vụ trộm cắp xe môtô, trong đó có 5 vụ trên địa bàn huyện Ninh Giang (trộm cắp được 9 xe môtô tổng trị giá khoảng 80.000.000 đồng); 3 vụ trên địa bàn huyện Tứ Kỳ (trộm cắp được 6 xe mô tô, tổng trị giá khoảng 80.000.000 đồng).

Hiện Công an huyện Ninh Giang đang tiếp tục phối hợp với Công an huyện Tứ Kỳ, Công an các huyện tỉnh Thái Bình đấu tranh mở rộng vụ án (xác minh làm rõ nguồn gốc số xe máy tạm giữ) củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ các vụ trộm cắp tài sản khác do nhóm đối tượng này gây ra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.