Hải Dương: Đại hội điểm Hội Nông dân phường An Lưu, thị xã Kinh Môn Hải Dương: Đại hội điểm Hội Nông dân phường An Lưu, thị xã Kinh Môn

Chiều ngày 4/1 và sáng ngày 5/1/2023, tại Hội trường UBND phường An Lưu (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), Hội Nông dân phường An Lưu đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường An Lưu lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2023-2028.

Bình luận 0