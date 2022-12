Mô hình "Nông dân với an toàn giao thông" xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng được thành lập nhằm phát huy trách nhiệm của các cấp Hội và hội viên, nông dân trong công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn nông thôn.

Mô hình thành lập với sự tham gia của 21 thành viên. Đây là những hội viên tích cực, nhiệt tình, am hiểu về luật giao thông và có uy tín, có khả năng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng cùng thực hiện. Mô hình do Chủ tịch UBND xã làm Chủ nhiệm, Chủ tịch Hội Nông dân xã và đồng chí Trưởng Công an xã làm Phó chủ nhiệm.

Tại buổi ra mắt, các thành viên được đồng chí Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện và đồng chí Chủ tịch UBND xã phổ biến những kiến thức cơ bản về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trọng tâm là thực hiện văn hóa giao thông, những quy định mới của luật giao đường bộ, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường ngang dân sinh.

Đại diện Hội Nông dân huyện Vĩnh Bảo cùng lãnh đạo xã Vinh Quang gắn biển “Tuyến đường kiểu mẫu do Hội Nông dân xã Vinh Quang tự quản”

Ban Chủ nhiệm mô hình đã xây dựng và thống nhất thông qua quy chế hoạt động, định kỳ mỗi tháng sinh hoạt một lần. Nội dung sinh hoạt tập trung chủ yếu vào việc trao đổi thông tin, phản ánh tình hình an toàn giao thông ở địa phương; các chính sách pháp luật Nhà nước về an toàn giao thông và bàn biện pháp cải thiện tình hình giao thông tại địa phương.

Ngoài ra, các thành viên còn xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động; tổ chức vận động ký cam kết với các gia đình trong thôn; vận động nông dân hiến đất, góp công duy tu, bảo dưỡng, làm đường giao thông nông thôn. Công tác triển khai, xây dựng mô hình "Nông dân với an toàn giao thông" nhận được sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương. Qua đó góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển kinh tế – xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ngay sau sự kiện ra mắt mô hình nêu trên, Thường trực Hội Nông dân huyện, lãnh đạo xã Vinh Quang đã gắn biển "Tuyến đường kiểu mẫu do Hội Nông dân xã Vinh Quang tự quản" tổ chức phát động tổng dọn vệ sinh, phát quang cây mở tầm nhìn, giải toả hành lang an toàn giao thông trên tuyến đường tự quản.