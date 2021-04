Hải Phòng: Sẽ chi mạnh 2500 tỷ đồng để xây dựng bao nhiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu?

Thông tin từ lãnh đạo thành phố cho biết, Hải Phòng hiện đã phân bổ 420,6 tỷ đồng cho 7 xã đang triển khai thực hiện thí điểm xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu để tiếp tục hoàn thành các công trình trong năm 2021.

Trong năm nay, thành phố dự kiến chi hơn 2500 tỷ để tiếp tục triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu đối với 14 xã, kinh phí đầu tư mỗi xã khoảng 180 tỷ đồng.

Một tuyến đường xã nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Đồng Thái, huyện An Dương. (Ảnh Trung Kiên)

Cụ thể, huyện Thủy Nguyên gồm 5 xã (Kênh Giang, Hòa Bình, Thủy Đường, Lưu Kiếm, Liên Khê); huyện An Dương 3 xã (An Hòa, Quốc Tuấn, Đặng Cương); huyện Vĩnh Bảo 2 xã (Tam Đa, Hòa Bình); Tiên Lãng 2 xã (Cấp Tiếp, Tiên Thắng); huyện An Lão 1 xã (Chiến Thắng); huyện Kiến Thụy 1 xã (Thanh Sơn).

Thi công đường nông thôn mới

Ở nội thành, Hải Phòng dự kiến sẽ đầu tư 1941 tỷ đồng để xây dựng 67 công viên tại các phường trong giai đoạn 2021-2022, từ nguồn ngân sách thành phố và ngân sách quận.

Trong năm 2021, Hải Phòng sẽ tập trung đầu tư 21 công viên với tổng diện tích khoảng 13,1ha, tổng mức đầu tư khoảng 478,8 tỷ đồng (bình quân 22,8 tỷ đồng/công viên); năm 2022 tiếp tục đầu tư 50 công viên với tổng mức đầu tư 1.460,43 tỷ đồng.

Công viên Máy Tơ nằm ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng mới hoàn thành và đưa vào sử dụng dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu tạo nên khung cảnh đẹp đẽ của đô thị trung tâm TP.Hải Phòng.

Công viên Máy Tơ nằm ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng mới hoàn thành và đưa vào sử dụng dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu tạo nên khung cảnh đẹp đẽ của đô thị trung tâm TP.Hải Phòng.

Trong đó: Quận Hồng Bàng có 8 công viên cây xanh với tổng mức đầu tư khoảng 365 tỷ đồng; Quận Ngô Quyền có 11 công viên cây xanh với tổng mức đầu tư khoảng 522 tỷ đồng; Quận Lê Chân có 9 công viên cây xanh với tổng mức đầu tư khoảng 393 tỷ đồng; Quận Hải An có 17 công viên cây xanh với tổng mức đầu tư khoảng 244 tỷ đồng; Quận Dương Kinh có 6 công viên cây xanh với tổng mức đầu tư khoảng 98 tỷ đồng; Quận Kiến An có 10 công viên cây xanh với tổng mức đầu tư khoảng 236 tỷ đồng; Quận Đồ Sơn có 6 công viên cây xanh với tổng mức đầu tư khoảng 82 tỷ đồng.

Lãnh đạo Hải Phòng cũng cho biết, Thành phố đã lập xong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, trình Hội đồng thẩm định của thành phố để thẩm định, trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định chủ trương đầu tư với mức đầu tư khoảng 4.500 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố để xây dựng 2 khu chung cư cao 36 tầng tại Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thay thế các chung cư cũ hiện nay.