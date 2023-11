Hải Phòng: Tổng kết chương trình phối hợp hỗ trợ nông dân phát triển nuôi gia cầm năm 2023

Theo báo cáo của Hội Nông dân TP Hải Phòng về hoạt động phối hợp nêu trên, sau ngày 25/4/2023 ký chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân thành phố và Công ty Cổ phần Giống gia cầm Lượng Huệ (Công ty) về việc hỗ trợ hội viên nông dân phát triển chăn nuôi gia cầm năm 2023 nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động chăn nuôi gia cầm phát triển kinh tế hộ gia đình, Công ty đã hỗ trợ 69.400 con gà giống và thuốc thú y trong phòng ngừa các loại bệnh cho gà với số hộ là 450 hộ chăn nuôi gia đình trên địa bàn TP Hải Phòng với tổng giá trị trên 800 triệu đồng .

CHội nghị tổng kết chương trình phối hợp hỗ trợ nông dân phát triển nuôi gia cầm năm 2023 giữa Hội nông dân TP Hải Phòng và Công ty Cổ phần Giống gia cầm Lượng Huệ diễn ra tại huyện Thủy Nguyên. Ảnh: TP.

Con giống của đơn vị đảm bảo là giống gà thuần chủng, đảm bảo tỷ lệ (gà mái, trống) do Công ty sản xuất, cung cấp ra thị trường trong nước và khu vực. Bên cạnh đó các hộ còn nhận được sự hỗ trợ về thuốc thú y của Công ty Cổ phần Thú y Xanh Việt Nam. Giống gà được Công ty xuất ra cho người chăn nuôi đảm bảo chất lượng, đã tiêm 4 loại vắc xin phòng ngừa một số bệnh và đảm bảo khỏe mạnh đến tay hội viên nông dân.

Mỗi huyện được Công ty hỗ trợ khoảng 6.000 đến 7.000 con gà ri. Cụ thể số gà giống được hỗ trợ cho hội viên nông dân tại các địa phương trong năm 2023 như sau: Ngày 28/4, trao tại xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo; ngày 05/5, trao các xã, tại huyện Tiên Lãng; 12/5, trao gà giống tại huyện Kiến Thụy; 19/5, trao tại xã Chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên; 26/5, trao tại huyện An Lão; 02/6, trao tại huyện An Dương; 9/6, trao tại huyện Cát Hải; 16/6, trao tại quận Dương Kinh; 23/6, trao tại quận Kiến An và 24/6, nhân dịp ra thăm huyện Đảo Bạch Long Vỹ, cán bộ công ty đã tổ chức trao gà giống cho hội viên nông dân và đơn vị bộ đội đóng quân trên đảo tăng gia sản xuất huyện Đảo Bạch Long Vỹ với số lượng 3.000 con.

Giống gà của công ty Cổ phần Giống gia cầm Lượng Huệ cấp cho Hội viên nông dân tại xã Chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên phát triển rất tốt. Ảnh: TP.



Bên cạnh đó, nhằm chia sẻ, động viên tinh thần vượt qua khó khăn của những hội viên nông dân là thương binh, gia đình chính sách nhân kỹ niệm ngày thương binh, liệt sỹ 27/7. Công ty trao tặng 5.000 con gà giống cho các gia đình hội viên nông dân là thương binh, gia đình chính sách trên địa bàn huyện huyện Tiên Lãng. Đây là một nghĩa cử cao đẹp của Công ty nhằm tri ân những anh hùng, liệt sỹ, thương binh đã hiến trọn đời mình cho tổ quốc.

Việc tổ chức tập huấn kỹ thuật úm gà, chăm sóc nuôi gà thương phẩm được các cán bộ kỹ thuật của Công ty truyền đạt, hướng dẫn đầy đủ giúp cho các hộ tiếp nhận gà giống cũng như hội viên có trang trại, gia trại chăn nuôi gia cầm nắm vững các bước, quy trình chăm sóc gà từ 1 ngày tuổi đến khi xuất bán đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm của gà thương phẩm đến với người tiêu dùng.

Sau thời gian nhận hỗ trợ gà giống của công ty Cổ phần Giống gia cầm Lượng Huệ, gà của Hội viên nông dân xã Chính Mỹ , huyện Thủy Nguyên phát triển hiệu quả. Ảnh: TP.

Ngay sau khi tiếp nhận các hộ gia đình được nhận gà giống đã đưa vào chăn nuôi, áp dụng những kiến thức đã được tập huấn; kỹ thuật úm gà sau 10-15 ngày tuổi; cách chăm sóc, thức ăn, xử lý vệ sinh chuồng trại, điểm chăn nuôi…đảm bảo quy trình đề ra. Để đảm bảo gà khỏe sau khi úm, có một số đơn vị đã tổ chức úm gà giống tập trung như Khởi Nghĩa, Tiên Lãng, Việt Tiến,Vĩnh Bảo,…

Trong thời gian 1 tháng đầu sau khi tiếp nhận gà giống của hội viên nông dân, Ban Kinh tế - Xã hội, Hội Nông dân thành phố đã thường xuyên thông tin, trao đổi với các cơ sở kịp thời năm bắt tình hình chăn nuôi qua đó nếu có trường hợp cần hỗ trợ kỹ thuật sẽ kiến nghị để cán bộ kỹ thuật hỗ trợ cho người nuôi.

Bà Nguyễn Thị Nhung – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng cho biết, địa bàn huyện đã triển khai và tiếp nhận 6000 con gà giống cho 50 hội viên nuôi gà xã Chính Mỹ do công ty giống gia cầm Lượn Huệ hỗ trợ vào dịp 19/5/2023 vừa qua. Theo đánh giá, sau 4 tháng tiếp nhận đã cho kết quả nuôi rất khả quan, tỷ lệ gà thương phẩm đạt 91,6% so với lượng giống Công ty cung cấp, trọng lượng gà xuất bán đạt từ 1,8kg-2,4kg/con.