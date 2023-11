Hội Nông dân Hải Phòng tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2023

Phát biểu khai mạc buổi tập huấn, ông Trần Quang Tường - Chủ tịch Hội Nông dân TP Hải Phòng cho biết, công tác tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội là một trong những hoạt động thiết thực định kỳ hàng năm của Hội Nông dân thành phố nhằm củng cố kiến thức về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ hội chủ chốt các cấp trong toàn thành phố.

Ông Trần Quang Tường - Chủ tịch Hội Nông dân TP Hải Phòng phát biểu khai mạc buổi tập huấn nghiệp vụ công tác Hội ngày 27/11/2023. Ảnh: Trần Phượng.

Tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, các học viên là cán bộ các cấp hội tham gia học cả sáng và chiều ngày 27/11/2023 với nhiều nội dung chuyên đề khác nhau. Chuyên đề 1 do ông Nguyễn Văn Hiểu, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thông tin về tình hình kinh tế - chính trị - xã hội của thế giới, Việt Nam và TP Hải Phòng hiện nay. Công tác vận động nông dân học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của thành phố; Chuyên đề 2 do ông Trần Quang Tường - Chủ tịch Hội Nông dân TP Hải Phòng trao đổi về việc triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân TP Hải Phòng lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Thông tin tóm tắt Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Chuyên đề thứ 3 do ông Hoàng Văn Tường - Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Hải Phòng chia sẻ về vai trò của tổ chức Hội Nông dân trong phát triển kinh tế tập thể, HTX tham gia cơ cấu lại ngành nông nghiệp thành phố; Chuyên đề 4, ông Nguyễn Hồng Hưng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố trao đổi về nội dung phát huy vai trò của giai cấp nông dân thành phố trong quá trình cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Toàn cảnh buổi tập huấn nghiệp vụ công tác Hội của các cấp Hội Nông dân TP Hải Phòng ngày 27/11/2023. Ảnh: Trần Phượng.

Học viên tham gia tập trung, nghiêm túc trong buổi tập huấn nghiệp vụ công tác Hội ngày 27/11 tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Hỗ trợ nông dân thành phố. Ảnh: Trần Phượng.

Với tinh thần chủ yếu là bổ túc, cập nhật những nhận thức mới, có tính chất gợi mở, định hướng để các học viên tự nghiên cứu, vận dụng trong hoạt động thực tiễn, phục vụ trực tiếp cho công tác, bên cạnh đó, lớp bồi dưỡng cũng là dịp để đội ngũ cán bộ Hội các cấp toàn thành phố học hỏi, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt cùng những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Thành ủy trao đổi nội dung chuyên đề số 1 tại buổi tập huấn nghiệp vụ công tác Hội ngày 27/11/2023. Ảnh: Trần Phượng.

Để lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội thành công, đạt được các mục tiêu đã đề ra, ông Trần Quang Tường cũng đề nghị các học viên nghiêm túc, nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thời gian tham gia học tập, thực hiện tốt quy định về thời gian lên lớp, tích cực phát biểu ý kiến trao đổi kinh nghiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân ở địa phương.

Các học viên cần iếp thu, vận dụng những kiến thức đã được bồi dưỡng dịp này đưa vào thực tiễn hoạt động của mình nhằm đưa vai trò, vị thế và chất lượng hoạt động công tác Hội các cấp nói chung và năng lực, trình độ của cán bộ Hội nói riêng ngày càng được hoàn thiện và nâng cao hơn nữa trong thời gian tới.

Mỗi học viên sẽ có cách nhìn mới, thái độ tư duy mới trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thành công các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.