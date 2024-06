Quảng Ninh: Hai thanh niên liều mình lao xuống dòng nước cứu người bị lũ cuốn

Trước đó, do ảnh hưởng của rãnh thấp đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp hội tụ gió trên cao, từ đêm 8/6 và ngày 9/6 toàn tỉnh Quảng Ninh có mưa to đến rất to và dông. Theo đó, lượng mưa trung bình đo được từ 20 giờ ngày 8/6 đến 15 giờ ngày 9/6 tại một số địa phương là: Móng Cái 319,2mm; Hải Hà 335mm; Đầm Hà 237mm; Ba Chẽ 273mm; Tiên Yên 205mm; Uông Bí 185mm; Đông Triều 147mm...

Do mưa lớn, nhiều khu vực trong tỉnh đã xảy ra ngập cục bộ. Đáng chú ý là trên các sông khu vực Tiên Yên, Ba Chẽ, Hải Hà, Móng Cái đã xuất hiện lũ.

UBND huyện Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh) khen thưởng hai thanh niên liều mình cứu người bị lũ cuốn ở Ảnh: Trần Hoàn

Khoảng 21 giờ 45 giờ ngày 9/6, anh Nguyễn Khắc Quang (trú tại phố Thống Nhất, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) không may bị trượt chân ngã xuống khu vực nước lũ đang chảy xiết tại cầu ngầm Tiên Yên và bị cuốn ra xa.

Phát hiện anh Quang đang nguy hiểm đến tính mạng, anh Bùi Văn Cương (trú tại phố Hòa Bình, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) đã nhanh chóng nhảy xuống dòng nước lũ để cứu người bị nạn. Còn anh Bùi Xuân Cường (cũng trú tại phố Hòa Bình, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) chạy đi lấy phao xốp rồi nhảy xuống hỗ trợ, tiếp cận người đuối nước và dìu anh Quang vào bờ.

Sau đó, anh Nguyễn Khắc Quang được sơ cứu ngay tại chỗ và sức khỏe đã dần ổn định.

UBND thị trấn Tiên Yên (huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) khen thưởng hai thanh niên liều mình cứu người bị lũ cuốn. Ảnh: Trần Hoàn

Trước hành động đẹp có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần dũng cảm, trách nhiệm, cần được lan tỏa trong cộng đồng, ngày 11/6, UBND huyện Tiên Yên và UBND thị trấn Tiên Yên đã khen thưởng đột xuất cho anh Bùi Văn Cương và anh Bùi Xuân Cường vì đã có hành động dũng cảm, kịp thời cứu người đuối nước.



Qua sự việc trên, UBND huyện Tiên Yên cũng khuyến cáo người dân cần chấp hành nghiêm các quy định, nội quy về an toàn tại các khu vực có nguy cơ đuối nước, chấp hành nghiêm chỉ dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước ở khu vực cấm đi lại khi nước lũ dâng cao trong những ngày mưa lớn tại các khu vực ngầm, tràn, sông suối… nhằm đảm bảo an toàn cho chính mình.