Han So Hee đăng một bức thư dài trên blog của mình vào sáng ngày 16/3, một ngày sau khi phủ nhận thông tin rằng, cô đang hẹn hò nam diễn viên trẻ. Cô bày tỏ, bản thân không muốn để người hâm mộ biết về mối quan hệ của mình qua các bài báo tin tức. Đó không phải là cách cô muốn vì nó chỉ là "thông báo" khô khan với người hâm mộ và nữ diễn viên muốn có một cách đưa ra thông tin gần gũi hơn.



"Chúng tôi đang hẹn hò. Đúng là tôi đã có mặt tại triển lãm ảnh của Ryu Jun Yeol. Nhưng đó là theo lời mời của một người bạn làm nhiếp ảnh gia và tôi tới đó để thưởng thức triển lãm. Tôi quyết định ghé qua đó khi nghe nói chúng tôi có thể sẽ làm việc cùng nhau", cô viết.

Han So Hee "quay xe", thừa nhận đang yêu, nhưng không phải "tiểu tam"

Han So Hee thừa nhận đang yêu Ryu Jun Yeol. Ảnh: Soompi.

Trước đó, cư dân mạng đã "soi" ra vào tháng 11/2023, Han So Hee đã thăm triển lãm ảnh của Ryu Jun Yeol mang tên "A Wind Runs Through It and Other Stories". Cộng đồng mạng bắt đầu suy đoán rằng Ryu bắt đầu hẹn hò Han ngay sau khi kết thúc mối quan hệ kéo dài bảy năm với bạn gái cũ của mình là idol Hyeri, một diễn viên và thành viên của nhóm nhạc nữ K-pop Girl's Day.

Han So Hee tiếp tục bày tỏ chi tiết rằng, họ bắt đầu có tình cảm lãng mạn với nhau vào đầu năm nay và mối quan hệ với Ryu Jun Yeol và Hyeri đã kết thúc vào đầu năm 2023.

"Tôi được biết họ việc họ chia tay được công bố vào tháng 11 năm ngoái", Han nói thêm. Cô cũng thừa nhận chuyện đăng story lên trang IG cá nhân để "cà khịa" Hyeri là điều không đúng đắn. Trong story, nữ diễn viên viết: "Không thích ai đã có người yêu, cũng không quan tâm hay để ý đến họ dưới danh nghĩa "tình bạn", cũng không bao giờ can thiệp vào mối quan hệ của người khác".

Đó là một bài đăng để đáp trả bài đăng trước đó của Hyeri, người mỉa mai nói rằng việc "quan sát" điều gì đang diễn ra trên Instagram thật "thú vị". Mặc dù cô và Ryu Jun Yeol đã chia tay, nhưng họ vẫn theo dõi nhau trên Instagram. Cho tới khi chuyện hẹn hò của Ryu Jun Yeol và Han So Hee bùng nổ, Hyeri mới bỏ theo dõi bạn trai cũ.

Han So Hee khẳng định việc đăng story là hoàn toàn sai lầm và đó là "hoàn toàn là lỗi của tôi". Bài đăng đó hiện đã bị xóa. Cô cho biết, sẽ có nhiều bài báo về cô sắp tới, nhưng cô "chỉ muốn nói hết tất cả trên blog này nơi duy nhất mà cô có thể giao tiếp với người hâm mộ của mình". Cô xin lỗi người hâm mộ vì mang đến tin tức gây sốc và làm họ không thoải mái.

Chuyện hẹn hò chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng tới sự nghiệp đang lên của Han So Hee. Ảnh: Chosun.

Ngày 15/3, tờ Spotv News đưa tin, Ryu Jun Yeol và Han So Hee có tin đồn hẹn hò. Thông tin này xuất phát từ một bài đăng trên mạng. Người này cho biết, họ đã nhìn thấy hai ngôi sao Hàn Quốc đi du lịch cùng nhau tại Hawaii.

"Cặp diễn viên hàng đầu Hàn Quốc đang thưởng ngoạn cạnh bể bơi của một khách sạn", người này nói và nhắc đến hai bộ phim mà Ryu Jun Yeol (Reply 1988) và Han So Hee (Nevertheless) tham gia.

Ngay sau đó, công ty quản lý của cả hai nghệ sĩ đã phản ứng trước đồn đoán trái chiều. Họ thừa nhận rằng, Ryu Jun Yeol và Han So Hee đang ở Hawaii, nhưng không trả lời về việc hẹn hò.

Công ty quản lý C-Jes Studios của Ryu Jun Yeol nói: "Đúng là Ryu Jun Yeol đang ở Hawaii để chụp ảnh. Nhưng đây là hoạt động cá nhân nên chúng tôi mong bạn bè tôn trọng. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ không đề cập đến các tin đồn về đời tư. Xin hãy thông cảm!".

Ryu Jun Yeol (sinh năm 1986) được coi là một trong những tài tử tài năng của ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc. Anh nổi tiếng với nhiều bộ phim ăn khách như: "Reply 1988", "Lucky Romance", "Lost"...

Năm 2023, với vai diễn trong phim "Dạ điểu", Ryu Jun Yeol đã giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại lễ trao giải Baeksang 2023.

Han So Hee (sinh năm 1994), kém tuổi Ryu Jun Yeol 8 tuổi, được biết đến là một trong những ngôi sao hàng đầu của thế hệ 8X trong làng giải trí Hàn Quốc hiện nay. Cô hoạt động với vai trò người mẫu và diễn viên trong nhiều MV âm nhạc.

Với khán giả Việt Nam, Han So Hee trở nên nổi tiếng nhờ vai diễn "tiểu tam" trong phim "Thế giới hôn nhân", "Nàng bướm" Nabi trong "Dẫu biết" và "đả nữ" Ji Woo trong bộ phim "Tên của tôi".

Không chỉ là một diễn viên đa tài, Han So Hee còn được đánh giá cao với vẻ đẹp ma mị, ngọt ngào kết hợp với chút lạnh lùng cá tính, làm say đắm lòng người. Cô cũng là một trong những mỹ nhân Hàn Quốc được các thương hiệu thời trang quốc tế ưa chuộng trong thời gian gần đây.