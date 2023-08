Hàng chục thanh niên hỗn chiến trong đêm tại Đà Nẵng

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, do có mâu thuẫn trên mạng xã hội nên nhóm thanh niên trú tại huyện Hoà Vang và quận Cẩm Lệ hẹn nhau "quyết chiến" ở đường Thăng Long.



Khoảng 21h tối 31/7, 2 nhóm sau khi hẹn gặp tại địa điểm trên thì có chuẩn bị trước một số loại hung khí như dao tự chế, cây ba chĩa và vỏ chai bia, gạch đá để nghênh chiến. Gặp nhau 2 nhóm sử dụng xe máy, dùng hung khí đuổi đánh nhau khiến cho 3 thanh niên trong nhóm Cẩm Lệ bị thương tích.

Cụ thể, 3 thanh niên trong nhóm Cẩm Lệ gồm Nguyễn Công Khánh (17 tuổi, trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) bị đứt 6 dây gân cánh tay phải, tụ máu sau não và rạn xương cánh tay; Nguyễn Thanh Tâm (14 tuổi, trú phường Hoà Thọ Tây) bị gãy tay phải và chấn động não; Nguyễn Trọng (trú phường Hoà Phát, quận Cẩm Lệ) đa chấn thương sọ não kín, máu tụ nội sọ. Hiện cả 3 đang được điều trị tại bệnh viện.

Các đối tượng tại cơ quan chức năng. Ảnh: CACC

Theo Công an quận Cẩm Lệ, hành vi của các đối tượng đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ đã ra các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 thanh niên về tội "Gây rối trật tự công cộng".



Đồng thời ra Lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 90 ngày đối với Phạm Viết Lãm, Nguyễn Nguyên Nhân, Trần Văn Trường, Lưu Hoàng Quốc (cùng trú xã Hòa Nhơn) và Nguyễn Quang Trung (trú phường Hoà Quý, quận Ngũ Hành Sơn) do nhận thấy các bị can này thực hiện hành vi quyết liệt, truy sát bị hại đến cùng.

Cạnh đó, Công an quận Cẩm Lệ cũng ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú trong thời hạn 90 ngày đối với các bị can: Nguyễn Đinh Hồng Nhân, Bùi Tiến Tùng, Đoàn Anh Tài, Nguyễn Văn Thiện (cùng trú xã Hòa Nhơn) và Lê Việt Trung (trú quận Cẩm Lệ).

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.