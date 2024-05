Hàng không làm gì để kéo giảm giá vé máy bay vào cao điểm hè?

Giá vé máy bay thiết lập mặt bằng giá mới

Đánh giá về tình hình giá vé máy bay trong thời gian qua, tại hội thảo "Hạ nhiệt giá vé máy bay được không?", lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho hay giá vé máy bay trong thời gian qua đã hình thành mặt bằng mới cao hơn khoảng 10% đến trên 20% so với thời điểm trước dịch Covid-19. Dịp cao điểm 30/4-1/5 vừa qua, vấn đề giá vé tăng cao được nhiều người quan tâm.

Theo lãnh đạo Cục, giá vé máy bay, cũng như giá với đa phần các hàng hóa khác, tuân theo quy luật cung - cầu trên thị trường. Theo đó, giá vé sẽ có chiều hướng tăng lên khi nhu cầu đi lại tăng cao, đặc biệt trong các khung giờ đẹp và vào các dịp cao điểm (lễ, Tết, du lịch hè).

Giá vé máy bay tăng trong giai đoạn các tháng đầu năm 2024 do nhiều nguyên nhân. Cụ thể, giá nhiên liệu hàng không - yếu tố quan trọng trong hoạt động của các hãng hàng không - tăng cao; chênh lệch tỷ giá ngoại tệ gia tăng, đặc biệt là giá USD so với đồng nội tệ, gây áp lực lên chi phí hoạt động của hãng hàng không do nhiều khoản chi phí của hãng được thanh toán bằng ngoại tệ.

Giá vé máy bay trong cao điểm vừa qua được phản ánh tăng cao. Ảnh: Gia Linh

Ngoài ra, thời gian qua, các hãng hàng không đứng trước nguy cơ thiếu hụt tàu bay vì nhà sản xuất Pratt&Whitney triệu hồi động cơ tàu bay A320/321. Đây là dòng máy bay chủ lực của các hãng hàng không. Từ đó làm sụt giảm đội tàu bay và nguồn cung tải trên thị trường, cũng như tăng chi phí vận hành với đội tàu bay đang khai thác; giá thuê tàu bay và giá phụ tùng vật tư cũng đều tăng, vừa làm tăng chi phí và vừa làm hạn chế khả năng tiếp cận thuê bổ sung tàu bay của các hãng.

Cục Hàng không cho biết, hiện tại có 5 hãng hàng không Việt Nam đang tham gia khai thác (mặc dù Pacific Airlines cùng Bamboo Airways đang thực hiện cơ cấu lại đội tàu bay theo chiến lược của mỗi hãng), về cơ bản hầu hết trên các đường bay nội địa hiện tại đều có ít nhất 2 hãng hàng không Việt Nam khai thác.

Hàng không tăng cường bay đêm

Cục Hàng không Việt Nam cho biết thời gian qua đã thực hiện kiểm tra hoạt động bán vé, kê khai, niêm yết giá vé máy bay trên các đường bay nội địa của các hãng hàng không Việt Nam. Qua kiểm tra, cơ cấu giá vé bán ra của các hãng, phần lớn vẫn là vé ở phân khúc giá thấp và trung bình (từ 60% đến 70% lượng vé bán ra).

Cụ thể, Cục Hàng không Việt Nam đã thực hiện việc kiểm tra với 4 hãng hàng không gồm: Vietnam Airlines, VietJet Air, Bamboo Airways và Vietravel Airlines và 2 đại lý bán vé của Vietnam Airlines, VietJet Air, 1 đại lý của hãng Bamboo Airways, Vietravel Airlines, tập trung vào giai đoạn từ 1/1/2023-4/5/2024.

Kết quả cho thấy các hãng đều thực hiện việc kê khai giá theo khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách do Bộ Giao thông Vận tải quy định tại các Thông tư số 17 và Thông tư số 34.

Các hãng hàng không đứng trước nguy cơ thiếu hụt tàu bay. Ảnh: Gia Linh

Nhà chức trách hàng không cho hay hành khách vẫn có thể lựa chọn các mức giá phù hợp trên các đường bay giữa các hãng hàng không phù hợp mục đích và điều kiện của mình.

Hiện tại, các hãng hàng không Việt Nam cũng đưa nhiều mức giá rẻ trên các đường bay nội địa, trong đó có cả các mức giá vé 0 đồng. Điều này cho thấy, tính cạnh tranh trên thị trường hàng không nội địa vẫn đang được duy trì và đồng nghĩa là hành khách có cơ hội tiếp cận được các mức giá vé máy bay hợp lý trên các đường bay nội địa.

Cục Hàng không Việt Nam, các hãng hàng không đang nỗ lực tăng chuyến bay đêm và sáng sớm để phục vụ nhu cầu người dân, đồng thời kéo giảm giá vé máy bay trong cao điểm hè sắp tới.

Đại diện Vietnam Airlines cho hay, phục vụ nhu cầu du lịch cao điểm hè, hãng khai thác và mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay khai thác vào khung giờ muộn từ sau 21 giờ hàng ngày trên các đường bay giữa Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn… Từ đó, tăng cường năng lực phục vụ hành khách trong bối cảnh tải cung ứng giảm do ảnh hưởng của việc triệu hồi động cơ.

Việc tăng cường các chuyến bay đêm nhằm phục vụ nhu cầu hành khách, kéo giảm giá vé. Ảnh: Gia Linh

Bên cạnh đó, hãng cũng mở bán nhiều loại vé cho hành khách lựa chọn như vé phổ thông tiết kiệm (từ 1.724.000 đồng/chặng hoặc 1.929.000 đồng/chặng, đã bao gồm thuế, lệ phí) cho hành trình giữa Hà Nội và TP.HCM, hay vé phổ thông tiết kiệm trên các đường bay giữa Hà Nội, TP.HCM đi Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn…

Hãng hàng không Vietjet Air cũng cho biết sẽ tăng khoảng 35% số chuyến bay đêm so với thường lệ, tương đương với 2.200 chuyến bay trên các đường bay từ Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang đi - đến các tỉnh. Ngoài ra, hãng cũng mở bán các chuyến bay đêm từ TP.HCM đi các tỉnh phía bắc Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa... với mức giá kích cầu. Đặc biệt, hãng còn tung ra giá vé rẻ, giá 0 đồng trong dịp tháng 9 đến tháng 12.

Các đại diện khác là Bamboo Airways và Vietravel Airlines cũng tung ra các chương trình bán vé giá ưu đãi, giảm giá vé cho các chuyến bay đêm để kích cầu du lịch.