Nhà xưởng đồ sộ “mọc” trên đất nông nghiệp ở Long An, phó chủ tịch huyện nói "chờ xin ý kiến tỉnh để tháo dỡ"

Nhà xưởng xây trái phép trên đất nông nghiệp tọa lạc tại thửa đất số 4277, tờ bản đồ số 4, xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước (Long An), do ông Lâm Tấn Kiệt chủ sở hữu, thuộc Công ty TNHH TM DV thi công xây dựng cầu đường Hồng An. Ảnh: Thiên Long