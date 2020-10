Hàng nghìn người New York chen chúc bỏ phiếu sớm, Trump bỏ phiếu cho ai?

Hàng nghìn người xếp hàng đi bỏ phiếu sớm ở New York

Các video trên mạng xã hội cho thấy người New York xếp thành hàng dài trước khi các điểm bỏ phiếu mở cửa trên khắp thành phố New York và Long Island. Hôm 24/10, người dân New York tham gia cùng với hơn 56 triệu người Mỹ trên khắp đất nước đi bỏ phiếu sớm với tốc độ lập kỷ lục.

Thứ Bảy là lần đầu tiên cử tri ở New York, một bang có truyền thống ủng hộ đảng Dân chủ và đảng viên Dân chủ Joe Biden cũng đang dẫn trước Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump trong các cuộc thăm dò trước thềm bầu cử.

Đa số cử tri New York không ủng hộ ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa kể từ khi ông Ronald Reagan tái đắc cử năm 1984. Bỏ phiếu trực tiếp sớm sẽ tiếp tục ở bang này cho đến ngày 1/11.

Vanessa Reilly, 38 tuổi, một lập trình viên máy tính, đã bỏ phiếu sớm cho ứng viên đảng Dân chủ Biden tại nhà thi đấu Trung tâm Barclays ở Brooklyn. Vanessa nói rằng cô muốn chắc chắn lá phiếu của mình đã được tính.

“Tôi chỉ muốn tránh mọi sự hỗn loạn trong Ngày bầu cử", Vanessa nói và cho biết thêm rằng rất nhiều người đã đến đăng ký bỏ phiếu ủng hộ ông Biden, phản đối Trump.

Vanessa nói: “Năm nay, về phía Tổng thống đương nhiệm, chúng tôi cần gửi một thông điệp rõ ràng rằng các chính sách của ông ấy không hiệu quả, rằng chúng gây khó chịu và không đại diện cho các giá trị của Mỹ".

Khoảng 56,5 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm trên khắp đất nước, trực tiếp hoặc qua đường bưu điện với tốc độ có thể giúp tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sớm ở Mỹ đạt mức cao nhất trong hơn một thế kỷ, theo dữ liệu từ Dự án Bầu cử Mỹ.

Việc cử tri háo hức đi bỏ phiếu sớm là một dấu hiệu cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của họ đến cuộc tranh cử giữa ông Trump và Biden, cũng như để tránh các địa điểm bỏ phiếu đông đúc vào Ngày bầu cử, giảm nguy cơ phơi nhiễm với SARS-CoV-2, vốn đã giết chết hơn 224.000 người Mỹ.

Trong khi đó, Tổng thống cùng ngày cũng đến điểm bỏ phiếu tại thành phố West Palm Beach, gần khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở Florida để bỏ phiếu sớm.

Tổng thống Trump tuyên bố đã bỏ phiếu cho 1 người tên Trump.

Florida là bang chiến trường "phải giành chiến thắng" trong chiến dịch tái tranh cử lần này của ông Trump.

"Tôi đã bỏ phiếu cho một người tên Trump", ông Trump tuyên bố với các phóng viên tại điểm bỏ phiếu Palm Beach.

Ông Trump thường xuyên chỉ trích bỏ phiếu qua thư, cho rằng có thể có gian lận, nhưng không đưa ra bằng chứng. Ông nhấn mạnh bỏ phiếu trực tiếp an toàn hơn.

"Đó là một cách rất an toàn, an toàn hơn nhiều so với việc bạn gửi bưu điện một lá phiếu, tôi có thể khẳng định với bạn điều đó. Mọi thứ rất nghiêm ngặt. Đúng theo quy tắc. Khi bạn gửi lá phiếu qua bưu điện, mọi thứ không bao giờ có thể đảm bảo như vậy", ông Trump nói.