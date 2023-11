Hàng trăm đặc sản Ý đang có mặt tại TP.HCM chờ người dân mua sắm và thưởng thức

Tuần lễ ẩm thực Ý - Italian Food Fair đang diễn ra tại nhiều siêu thị Tops Market, GO! và Big C tại TP.HCM. Chương trình do Tổng Lãnh sự quán Ý tại TP.HCM, Phòng Thương mại Ý, Central Retail Việt Nam và các bên liên quan phối hợp thực hiện.



Tại siêu thị Tops Market Thảo Điền, TP.Thủ Đức, khách tham quan được thưởng thức các món ăn nổi bật do đầu bếp người Ý chế biến tại chỗ như món khai vị bruschetta, món mì ống penne chế biến với xúc xích và dầu nấm truffle của Ý.

Các đầu bếp Ý trực tiếp chế biến món ăn phục vụ khách trong ngày khai mạc Tuần lễ ẩm thực Ý hôm 16/11 tại Tops Market Thảo Điền, TP.HCM. Ảnh: Hồng Phúc

Không chỉ vậy, ghi nhận cho thấy hàng loạt sản phẩm, hàng hóa từ nước Ý dịp này cũng xuất hiện để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.

Siêu thị bố trí một khu vực riêng để bày bán hàng trăm sản phẩm là nguyên liệu và sản phẩm ẩm thực độc đáo nổi tiếng của Ý như sốt cà chua đặc trưng, sốt pesto thơm béo, mì ống và mì dẹt chất lượng cao, các loại đồ hộp, bánh kẹo sô cô la, thịt lợn muối, xúc xích khô, phô mai, nước quả ép có ga độc đáo của Ý và nhiều sản khác.

Hầu hết giá các mặt hàng từ Ý đều được áp dụng khuyến mãi từ 10-20%.

Khách hàng mua sản phẩm từ Ý tại Tuần lễ ẩm thực Ý được giảm giá từ 10 - 20%. Ảnh: Hồng Phúc

Ghi nhận cho thấy, khách hàng không chỉ thích thú được chiêm ngưỡng, thưởng thức các món ăn do đầu bếp Ý chế biến mà còn có thể mua trực tiếp nguyên liệu để chế biến các món ăn Ý tại nhà.

Ông Michele D'Ercole - Chủ tịch Phòng Thương mại Ý tại Việt Nam (Icham) chia sẻ mục tiêu chính của chương trình này là nhằm tăng cường khả năng hiển thị và nhận diện các thương hiệu, sản phẩm Ý trong chuỗi bán lẻ thực phẩm tại Việt Nam. Tuần lễ mong muốn thu hút người tiêu dùng bằng những sản phẩm, dịch vụ đặc biệt của các thương hiệu đến từ Ý.

Không chỉ quảng bá ẩm thực Ý, sự kiện kỳ vọng còn mang đến những trải nghiệm mua sắm mới, cũng như đáp ứng nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm. Ảnh: Hồng Phúc

Đại diện Tập đoàn Central Retail Việt Nam cho rằng ẩm thực Ý đã trở nên phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới nhờ các món ăn mang tính biểu tượng như mì ống và pizza. Tuy nhiên, nếu tìm hiểu sâu hơn về nền văn hóa ẩm thực phong phú của đất nước xinh đẹp này.

Tuần lễ ẩm thực Ý diễn ra tại toàn bộ hệ thống siêu thị Tops Market và một số đại siêu thị GO!, Big C, kéo dài liên tục từ 16-22/11.

Theo Central Việt Nam, không chỉ quảng bá ẩm thực Ý, sự kiện kỳ vọng còn mang đến những trải nghiệm mua sắm mới, cũng như đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đa dạng dịp cuối năm của người tiêu dùng Việt.