Hàng trăm du khách vẫn đổ về phố cà phê đường tàu, tập trung quanh rào chắn

Theo ghi nhận của phóng viên chiều 9/11 và 10/11, khu vực đường sắt cắt ngang giữa trạm chắn Trần Phú đến Phùng Hưng và Trần Phú đến Điện Biên Phủ tập trung nhiều du khách nước ngoài đứng tham quan, chụp ảnh, đa phần là du khách nước ngoài.

Những vị khách này cầm thiết bị ghi hình, tụ thành đám đông trước rào chắn, có người còn bám sát dịch chuyển lan can mặc cho bảo vệ nhắc nhở.

Dù cả hai bên đều có barie, rào chắn và bảng cấm bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh, song lượng du khách đổ về đây mỗi lúc một đông.

Phố đường tàu cũng là nơi người dân các tỉnh tìm đến mỗi khi ra Hà Nội.

Để đảm bảo an toàn cho du khách cũng như an ninh trật tự, tại các lối ra vào lực lượng chức năng đều cắt cử người trông coi.

Tuy vậy, vẫn có du khách vượt qua bất kỳ lúc nào, gây khó khăn cho lực lượng bảo vệ.

Trước đó, khi đường tàu từ Phùng Hưng đến Trần Phú đã được rào chắn, thì chỉ vài ngày sau, đoạn từ trạm chắn Trần Phú đến Điện Biên Phủ đã mọc lên vô số quán trà đá, cà phê mới. Hiện cả hai đoạn đường đều treo biển cấm du khách ra vào để đảm bảo an toàn hành lang đường sắt.

Bà Đ.T.A, chủ một quán nước tại đây cho hay: “Cứ tối đến hết giờ cấm, lực lượng phường không làm việc nữa thì chúng tôi lại bán hàng. Còn đường tàu là còn khách, bao giờ chuyển đường tàu đi chỗ khác thì thôi”.

Ông Lê Quang Dũng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bảo vệ trông coi trạm chắn cho biết, để đảm bảo an toàn cho du khách ông và đồng nghiệp phải thay phiên nhau túc trực: “Khách Tây hiếu kỳ đã đành, khách mình cũng kém ý thức, sểnh ra là họ tìm cách vào khu vực đường ray khiến tôi vô cùng vất vả”.

Cũng theo ông Dũng, nguyên nhân xuất phát từ sự tò mò, hiếu kỳ của du khách. Một vài năm trở lại đây, nơi này được biết đến với tên gọi “cà phê đường tàu”, vô tình trở thành địa điểm lý thú và quen thuộc của nhiều người khi đến Thủ đô. Nhiều đoàn du lịch cũng dẫn khách đến đây để giới thiệu và trải nghiệm.

Tuy vậy, chỉ cần sơ hở là du khách có thể lẻn vào bất kỳ lúc nào, gây cản trở và khó khăn cho bảo vệ trong quá trình canh giữ.

Người dân cho biết, thời điểm khách đổ về đông nhất là 15 giờ chiều mỗi ngày để chờ tàu chạy qua. Những ngày cuối tuần, lượng khách du lịch tới đây gấp đôi ngày thường, do đó thường xuyên gây cản trở cho các phương tiện khác, nguy cơ xảy ra va chạm là rất cao.

Ngày đầu tiên đến thủ đô, chị H.M.H (34 tuổi, TP. Hồ Chí Minh) đã tìm đến cà phê đường tàu: “Tôi thấy địa điểm này đang hot nên tò mò tìm đến. Dù có chút tiếc nuối vì bị cấm nhưng tôi rất đồng tình. Ở đây tập trung nhiều người, vừa gây nguy hiểm vừa dễ ùn tắc, nhất là khi có tàu chạy qua. Ngồi uống cà phê ở đây tôi thấy sợ hơn là thích”.

Lực lượng bảo vệ thường xuyên túc trực nhưng vẫn có người lẻn vào trong.

Anh Đào Quốc Vinh làm nghề lái xích lô trên đường Trần Phú cho hay, lệnh cấm từ 9h đến 21h mỗi ngày, thì sau 21 giờ trong đường tàu lại đầy khách nước ngoài đến uống cà phê.

“Du khách tập trung nhiều tại đây gây ùn tắc giao thông, từng có du khách nước ngoài vì mải chụp ảnh nên bị tai nạn. Biết là phát triển du lịch nhưng như thế này thì nguy hiểm quá”, anh Vinh cho biết.

Được biết, từ tháng 9/2023 Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp cùng lực lượng chức năng đã ra thông báo cấm tụ tập, thiết lập rào chắn, chốt chặn các lối ra vào đường tàu.

Đồng thời, Công an phường cũng khẩn trương, tăng cường triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt làm nơi kinh doanh cà phê, check in cho khách du lịch.