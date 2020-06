Hàng trăm hộ dân về ở trong “siêu” dự án Hinode City xây dựng sai phép đang chờ “hợp thức”

Công trình sai phạm vẫn thi công



Thông tin về việc khắc phục hành vi vi phạm là "Tổ chức thi công xây dựng sai Giấy phép xây dựng (GPXD) được cấp" tại dự án Hinode City 201 Minh Khai do Tổng Công ty CP Thương mại Xây dựng (Vietracimex) làm chủ đầu tư, ông Phùng Quang Trung, Đội phó Đội thanh tra xây dựng đô thị quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), xác nhận đến ngày 4/6 chủ đầu tư chưa được cấp GPXD điều chỉnh, bổ sung và hoàn thành thủ tục đầu tư xây dựng.

Dự án Hinode City 201 Minh Khai xây dựng sai GPXD. (ảnh T.K)

Trước đó, ngày 18/9/2019, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Cáp Sĩ Phong đã ký Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "Tổ chức thi công xây dựng sai GPXD được cấp" đối với Vietracimex - chủ đầu tư công trình số 201 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng. Người đại diện pháp luật là ông Võ Nhật Thăng – Chủ tịch HĐQT Vietracimex.

Xác nhận về quyết định xử phạt trên, trong buổi làm việc với PV Dân Việt tại UBND phường Minh Khai vào tháng 3 vừa qua, cán bộ đô thị phường Minh Khai thông tin, trong tháng 9/2019, liên ngành của Quận, Sở Xây dựng và các phòng ban của UBND quận đã kiểm tra phát hiện một số sai phạm tại công trình 201 Minh Khai.

Sai phạm về cốt hạ tầng khớp nối với đường của dự án; Một số nội dung liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy – bổ sung thêm một số hạng mục kỹ thuật PCCC.

Tại quyết định xử phạt, UBND quận Hai Bà Trưng yêu cầu chủ đầu tư trong thời gian 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, Vietracimex phải làm thủ tục đề nghị cơ quan thẩm quyền điều chỉnh giấy phép xây dựng.

"Hết thời hạn này Tổng công ty không xuất trình cho người có thẩm quyền xử phạt GPXD điều chỉnh thì bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm theo quy định", quyết định xử phạt vi phạm hành chính nêu.

Ngoài ra, Quyết định cũng chỉ rõ, sau khi được cấp GXPXD điều chỉnh tổ chức cá nhân vi phạm phải tháo dỡ công trình, phần công trình không được phù hợp với GPXD được cấp mới thì mới được thi công xây dựng.

Theo quyết định xử phạt, trong thời gian xin GPXD bổ sung chủ đầu tư phải dừng các hoạt động thi công, nhưng thực tế, công trình này vẫn triển khai. (ảnh T.K)

Thế nhưng, đã quá thời hạn hơn 6 tháng để xin GPXD bổ sung theo quyết định xử phạt trên nhưng chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện được. Đáng nói, các sai phạm của chủ đầu tư không bị cưỡng chế tháo dỡ và công trình thì vẫn có hoạt động thi công, hoàn thiện thay đổi từng ngày.

Để tìm hiểu kết quả về việc xử lý sai phạm xây dựng sai GPXD này, PV đã nhiều lần liên lạc, phản ánh tới Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Cáp Sĩ Phong – người ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính và bà Lê Hoài Hương - Phó Chủ tịch UBND phường Minh Khai đều không nhận được phản hồi.

Đưa hàng trăm hộ dân về ở

Theo văn bản mới nhất (28/4/2020) về việc điều chỉnh bản vẽ phương án kiến trúc công trình thuộc dự án Hinode City 201 Minh Khai, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội mới chỉ chấp thuận nguyên tắc việc điều chỉnh về bố trí cơ cấu mặt bằng công năng một số tầng tại các hạng mục công trình dự án 201 Minh Khai này.

Đồng thời, Sở Quy hoạch Kiến trúc yêu cầu Vietracimex liên hệ với Sở Xây dựng kiểm tra hồ sơ, thẩm định an toàn kết cấu công trình và hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh, bổ sung GPXD đã được cấp theo quy định; Liên hệ với Cục Cảnh sát PCCC để được hướng dẫn thẩm định phương án PCCC; Chỉ được xây dựng khi được cấp GPXD bổ sung và hoàn thành các thủ tục đầu tư xây dựng.

Nhiều căn hộ chung cư Hinode City 201 Minh Khai xây dựng sai phép đã có người dân về ở.

Trong khi các sai phạm tại dự án chung cư Hinode City 201 Minh Khai chưa được giải quyết triệt để thì chủ đầu tư đã bàn giao căn hộ cho cư dân về ở.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, hiện tại, ngoài khối toà nhà hỗn hợp mặt đường Minh Khai đang trong quá trình thi công hoàn thiện, còn 2 khối chung cư (khoảng 400 căn hộ) đã có nhiều hộ dân về ở. Nhân viên bảo vệ, quản lý toà nhà cũng được bố trí tại các sảnh toà chung cư, hầm gửi xe…

Tại khu vực tầng hầm, có hàng trăm phương tiện xe máy – ô tô dừng đỗ, ra vào liên tục. Người ra vào các sảnh căn hộ, tập thể dục tại khu vực sân, hành lang toà nhà cũng diễn ra sôi động vào cuối giờ chiều.

Cư dân về ở khi các hạng mục toà nhà còn dở dang và đang trong quá trình xin "hợp thức" vi phạm.

Hàng trăm phương tiện ô tô, xe máy đỗ dưới tầng hầm của toà nhà.

Theo chia sẻ của một số cư dân đang sống tại chung cư Hinode City 201 Minh Khai cho biết, nhiều người đã chuyển về đây ở từ cuối năm 2019, số căn hộ có cư dân về ở ngày càng đông, chủ đầu tư cũng chưa làm sổ đỏ cho từng căn hộ…

Liên quan tới việc đưa công trình chung cư Hinode City 201 Minh Khai chưa được nghiệm thu theo quy định, trong buổi làm việc với PV vào tháng 3/2020, đã được UBND phường Minh Khai phát hiện, bà Lê Hoài Hương - Phó Chủ tịch UBND phường Minh Khai khẳng định đã biết sự việc và từng yêu cầu chủ đầu tư lên làm việc, giao công an phường kiểm tra, xử lý… Nhưng, tới nay, như PV Dân Việt ghi nhận, người dân về ở tại chung cư này đã tới hàng trăm căn hộ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cháy nổ, an ninh.