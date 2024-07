Trấn Thành lên tiếng về kết quả gây tranh cãi tại "Anh trai say hi"

Trấn Thành khẳng định khán giả tại trường quay chấm điểm công tâm

Mới đây, tập 5 chương trình Anh trai say hi gây ra nhiều tranh cãi khi MC Trấn Thành công bố 6 người chơi bị loại là Phạm Anh Duy, Nicky, Công Dương, Tage, Đỗ Phú Quí, Phạm Đình Thái Ngân. Theo nhiều ý kiến, tiết mục Catch me if you can (do Quang Hùng Master D, Negav, Nicky, Công Dương trình diễn) hấp dẫn hơn hẳn so với tiết mục Love sand (HIEUTHUHAI, Jsol, Ali Hoàng Dương, Vũ Thịnh thể hiện).

Dẫn chứng được khán giả đưa ra là hiện tại Catch me if you can đang có đến trên 3,2 triệu lượt người xem, thuộc Top âm nhạc thịnh hành trên YouTube. Trong khi đó Love sand chỉ thu về 1,4 triệu lượt người xem.

Trấn Thành tại chương trình "Anh trai say hi". (Ảnh: NSX)

Trước những bình luận trái chiều, Trấn Thành - MC của chương trình Anh trai say hi đã đưa ra quan điểm của anh về vấn đề này. Anh chia sẻ: "Các em ai cũng giỏi hết! Mọi người đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình, đó là sự thật không phải bàn cãi. Đã là cuộc thi, trước hay sau cũng có người phải ra đi. Chúng ta yêu thương, chúng ta tiếc nuối họ. Nhưng cũng đừng vì thế mà nghĩ những người còn lại là không xứng đáng hay cho rằng ai đó hay tiết mục nào đó không đủ tốt để ở lại. Là MC trực tiếp dẫn dắt chương trình, tôi nhận thấy thật ra các khán giả tại trường quay cũng đã chấm điểm rất công tâm với những gì đã xảy ra tại hiện trường rồi".

Trấn Thành phân tích, âm nhạc luôn có hai loại, gồm ca khúc để nghe đi nghe lại, ca khúc để trình diễn. "Có những bài hát khi về sẽ được khán giả ở nhà nghe đi nghe lại nhiều vì giai điệu thu hút, dễ nhớ, dễ thuộc. Nhưng khi ở hiện trường, chúng ta còn phải xét đến hiệu ứng trình diễn. Có những tiết mục, về giai điệu có thể không bắt tai bằng những bản nhạc "để nghe", nhưng mang trình diễn thì hiệu quả sân khấu lại cực kỳ cao. Bởi vậy, chúng ta vẫn phải ghi nhận sự nỗ lực và sự lao động nghiêm túc đó của các nghệ sĩ".

MC của Anh trai say hi nói thêm: "Khi xem show, có những điều xảy ra không đúng như ý ta đang mong muốn. Ta ức chế, ta khó chịu với kết quả, nhưng chúng ta hãy cởi mở để đón nhận nó một cách nhẹ nhàng. Cũng hãy công tâm để nhìn nhận rằng: "Cảm giác xem trực tiếp sẽ khác rất nhiều với cảm giác xem tại nhà". Bên cạnh đó, khi ở nhà xem bằng điện thoại, thì cảm giác cũng đã khác nhiều so với xem bằng TV có dàn âm thanh chất lượng".

Cuối cùng, Trấn Thành bày tỏ tình cảm và sự gắn bó với chương trình cũng như dàn nghệ sĩ tham dự realityshow lần này.

Tiết mục "Catch me if you can" tại "Anh trai say hi". (Ảnh: NSX)

Trước đó, tập 4 của Anh trai say hi vướng không ít ồn ào khi màn biểu diễn Love sand của nhóm nghệ sĩ HIEUTHUHAI, Ali Hoàng Dương, Jsol và Vũ Thịnh bị chỉ trích vì một số vũ đạo phản cảm, dung tục. Một màn trình diễn khác trong tập 4 là 10/10 của các nghệ sĩ Atus, Gemini Hùng Huỳnh, Quang Trung, Thái Ngân cũng bị cho là nhạy cảm, không phù hợp với khán giả vị thành niên bởi màn nhảy khiêu khích của các vũ công với dây thừng.

Chia sẻ với PV Dân Việt, Tiến sĩ Văn hóa học Hồ Lâm Giang cho rằng, các tiết mục trên nên được cảnh báo, gắn nhãn 18+. Bà nêu quan điểm: "Người nghệ sĩ được tự do sáng tạo nghệ thuật, được thể hiện quan điểm của bản thân trong tác phẩm của mình, nhưng khi sản phẩm đưa ra công chúng, có nguy cơ ảnh hưởng tới thế hệ trẻ, bản thân nghệ sĩ cần có sự kiểm soát, đồng thời cũng cần sự giám sát quản lý của xã hội. Có thể, trong nhận thức và thế giới quan của bạn là bình thường (vì bạn đang có sự chủ quan nhất định trong việc nhìn nhận vấn đề), nhưng như vậy không có nghĩa là bạn có quyền vô tư phạm lỗi".

Anh trai say hi là chương trình truyền hình thực tế được phát sóng từ ngày 15/6. Theo nhà sản xuất, đây là reality show có định dạng thuần Việt, quy tụ 30 nam ca sĩ, rapper trẻ gồm Isaac, Nguyễn Anh Tú, Đức Phúc, Erik, Quân AP, HIEUTHUHAI… Họ sẽ trải qua quá trình luyện tập, thành lập nhóm, mang đến những sản phẩm âm nhạc thời thượng, phù hợp với thị hiếu giới trẻ.