Hạnh phúc trong tầm tay tập 36: Địch Lệ Nhiệt Ba nghi ngờ Hoàng Cảnh Du “bắt cá hai tay”

Sau khi bị Tô Dữ Sơn (Hồ Binh) "đá" ra khỏi tập đoàn Vạn Phong, tình hình tài chính của Tống Lẫm (Hoàng Cảnh Du) gặp nhiều khó khăn. Nhưng khi ở bên cạnh Chu Phóng (Địch Lệ Nhiệt Ba), vì không muốn cô lo lắng, anh cố gắng tươi cười và suy nghĩ lạc quan trong nhiều tập của "Hạnh phúc trong tầm tay".

Qua preview "Hạnh phúc trong tầm tay" tập 36, khán giả thấy được tình hình của Tống Lẫm không tốt và anh có nhiều việc khiến Chu Phóng hoang mang về mối quan hệ tình cảm giữa hai người. Cả hai người không còn nhiều thời gian ở bên và chia sẻ với nhau những khó khăn trong cuộc sống.

Chu Phóng nghe tin Tống Lẫm đi công tác gấp cùng Lệnh Hi từ Tả Vũ Lâm.

Cụ thể, Tống Lẫm đang phải đối mặt với áp lực tài chính. Việc cổ phần tập đoàn Vạn Phong chưa bán được cộng thêm công ty thiết bị công nghệ cao cấp đòi hỏi khoản vốn khủng khiến Tống Lẫm lao đao.

Điều đáng nói, mọi người đều nắm rõ tình hình hiện tại của Tống Lẫm, trừ Chu Phóng. Đến việc Tống Lẫm đi Mỹ công tác cùng Lệnh Hi, anh cũng chẳng thông báo với cô một lời. Chu Phóng cũng chẳng hề biết chuyện đến khi cô đến tìm Tả Vũ Lâm (Dịch Đại Thiên) để hỏi thăm tình hình công việc của anh.

Khi trở về nhà, Chu Phóng vô tình gặp nhân viên môi giới bất động sản và biết được Tống Lẫm đang rao bán căn hộ của mình. Thông tin này như sét đánh ngang tai, Chu Phóng đứng ngây người. Từ đây, cô bắt đầu đặt nghi vấn về tình hình tài chính và công việc đầu tư của người yêu thời gian gần đây và mối quan hệ của bạn trai với Lệnh Hi. Có thể, chuyện tình cảm giữa hai người sắp trải qua một biến cố lớn.

Chu Phong biết tin Tống Lẫm bán căn hộ đang ở.

Ở một diễn biến khác, cửa hàng thiết kế thời trang của Chu Phóng có sự xuất hiện của anh chàng tên Phó Xuân Lai. Người này tự giới thiệu anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm thợ may, đến cửa hàng thời trang của Chu Phóng xin ứng tuyển vị trí nhân viên cắt may. Phó Xuân Lai còn trổ tài cắt may Âu phục khiến mọi người thán phục. Nhờ vậy, Chu Phóng có thêm một cộng sự tài năng.

Hiện tại, "Hạnh phúc trong tầm tay" đang đi đến chặng đường cuối. Việc bộ phim xuất hiện thêm nhân vật mới ở thời điểm này khiến khán giả không khỏi thắc mắc, nhất là khi mối quan hệ hai nhân vật chính là Chu Phóng – Tống Lẫm ngày càng xa cách.

Chu Phóng hào hứng khi có cơ hội hợp tác với cộng sự mới.

"Hạnh phúc trong tầm tay" tập 36 sẽ có mặt trên nền tảng xem phim trực tuyến Việt Nam trưa nay (15/6).