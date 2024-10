Hành trình cảm xúc tại Lễ trao giải Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội

Đến dự buổi lễ trao giải có ông Phan Như Nguyện - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông Việt Nam; ông Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật trung ương; Nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà văn Việt Nam, Trưởng Ban Giám khảo; Nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; bà Nguyễn Thị Mai Hương - Phó Giám đốc Sở TT&TT TP Hà Nội và lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành Trung ương và Thành phố Hà Nội, lãnh đạo các cơ quan báo chí tại Hà Nội, ...

Buổi lễ trao giải còn có sự tham dự của nhiều diễn viên, ca sỹ nổi tiếng: Á hậu Nguyễn Trần Huyền My; Diễn viên Charlie Win; Diễn viên Ngô Lệ Quyên; Người mẫu, Tiktoker Rufio Aybar.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà văn Việt Nam, Trưởng Ban Giám khảo đánh giá cao sáng kiến tổ chức cuộc thi của Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt.

Theo Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Hà Nội không chỉ là của riêng người Hà Nội mà là của cả nước, nơi đây đang phát triển, thay đổi từng ngày, cuộc thi đã lưu giữ các vẻ đẹp của Thủ đô, lưu giữ các câu chuyện, những kỷ niệm, những ký ức thoảng qua để tạo nên một tác phẩm dự thi.

Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội điểm qua những điểm nhấn của tác phẩm dự thi, các ký ức đặc biệt được các tác giả lưu giữ lại cho Thủ đô Hà Nội, lưu giữ những "vẻ đẹp dần mất đi theo sự phát triển hàng ngày".

Trưởng Ban Giám khảo Trần Đăng Khoa đặc biệt nhắc đến những ký ức Giải phóng Thủ đô 70 năm về trước. Chính tác phẩm đó đã dành được điểm rất cao, bởi lẽ có những chi tiết rất đắt mà nếu không phải người trong cuộc không biết được.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa chia sẻ: "Cuộc thi năm sau nếu không làm giám khảo nữa, tôi muốn là tác giả viết để dự thi với khát khao có giải. Tôi mong cuộc thi viết Ký ức Hà Nội nên được tổ chức thường xuyên, trở thành "đặc sản" dành cho bạn đọc khắp mọi miền cả nước trong tương lai".

Ông Phan Như Nguyện - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông Việt Nam (phải ảnh) và ông Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương (trái ảnh) trao thưởng cho tác giả đoạt giải nhất Nguyễn Thị Thanh Hương với tác phẩm Câu chuyện nạn đói năm 1945 và giây phút chạm má vào huy chương ngày Giải phóng Thủ đô. Ảnh: Phạm Hưng

Tại Lễ trao giải, Nhà báo Nguyễn Văn Hoài - Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ III năm 2024 nhắc lại những thời khắc hào hùng Giải phóng Thủ đô Hà Nội. Những ký ức về Thủ đô trong dòng chảy lịch sử được tái hiện sinh động, đa dạng thông qua Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ III năm 2024.

"Những người làm Báo Nông thôn Ngày nay/ Điện tử Dân Việt cũng góp một phần nhỏ, để khơi gợi những ký ức tươi đẹp về Thủ đô thông qua Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ III năm 2024, cuộc thi cũng thể hiện sự hợp tác tốt đẹp giữa Báo Nông thôn Ngày nay/ Điện tử Dân Việt với Sở, Ban, Ngành của Thành phố Hà Nội trong những năm qua", Nhà báo Nguyễn Văn Hoài chia sẻ.

Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ III năm 2024 thu hút sự tham gia của các tác giả trong và ngoài nước. Trong ảnh, Á hậu Việt Nam Nguyễn Trần Huyền My tham dự Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ III năm 2024 và đạt giải Khuyến khích. Ảnh Phạm Hưng.

Theo Ban tổ chức Cuộc thi, qua 3 tháng phát động, Ban tổ chức nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ của đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước, đã có hơn 700 bài dự thi của các tác giả ở nhiều lứa tuổi, địa phương đã gửi đến.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà văn Việt Nam (phải ảnh) và Nhà báo Nguyễn Văn Hoài - Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt (trái ảnh) trao giải cho các tác giả đạt giải Nhì Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ III - năm 2024. Ảnh Phạm Hưng.

Có tác giả là những em học sinh lớp 9 – lớp 10, có những tác giả đã là những vị giáo sư đáng kính tuổi trên 80. Có tác giả đến từ các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau… từng có dịp ghé thăm Thủ đô. Có những tác giả ở các nước Đức, Anh, Nhật, Hàn Quốc… mới chỉ thoảng qua Hà Nội một hai lần nhưng vẫn luôn dành tình cảm sâu đậm cho Hà Nội.

Năm nay các tác giả gửi bài dự thi được Ban tổ chức đánh giá phong phú, chất lượng, đong đẩy cảm xúc, khắc khoải về Hà Nội, như bài viết Mùa lũ ở vùng ven đô Hà Nội; Hồi ức về những ngày đi đào sông Tô Lịch; Về nạn đói năm 1945 và giây phút được chạm vào huy chương chiến thắng; Lòng hiếu khách của người Tràng An…

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/ Điện tử Dân Việt, Trưởng Ban tổ chức phát biểu tổng kết Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ III năm 2024. Ảnh: Phạm Hưng

Nhiều tác phẩm có sự đầu tư về tư liệu, dữ liệu, phản ánh đúng hiện thực trong quá khứ gắn liền với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội. Từ những câu chuyện của quá khứ, lịch sử, nhiều bài viết đã đưa ra nhiều thông điệp cho hiện nay, cho tương lai.

Thông qua Cuộc thi, Nhà báo Nguyễn Văn Hoài, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi mong muốn sẽ cùng đồng hành với UBND Thành phố Hà Nội, Sở TTTT Thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức các cuộc thi gắn liền với sự phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

"Cảm ơn Ban Tổ chức, Ban Giám khảo đã dành thời gian, tỉnh cảm và trách nhiệm tâm huyết cho Cuộc thi. Cảm ơn các tác giả đã cùng chúng tôi thực hiện hành trình cảm xúc thông qua Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội", Nhà báo Nguyễn Văn Hoài nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Phó Giám đốc Sở TT&TT TP Hà Nội (phải ảnh) và Nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam (trái ảnh) trao giải cho các tác giả đạt giải Ba. Ảnh Phạm Hưng.

Nhớ lại những thời khắc hào hùng của Thủ đô

Á hậu Nguyễn Trần Huyền My lần đầu tham dự Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội và đã đạt giải với tác phẩm Ngõ nhỏ cổ kính len lỏi trong phố cổ Hà thành.

Chia sẻ tại Lễ trao giải, Á hậu Nguyễn Trần Huyền My cho biết: "Lần đầu tiên My nhận được một giải thưởng liên quan đến văn học, báo chí. My cảm thấy rất tự hào và vinh dự. Khi My biết về cuộc thi, My đã rất muốn chia sẻ câu chuyện của mình để thể hiện tình yêu của mình về Hà Nội cho mọi người được biết. Cảm ơn BTC rất nhiều vì đã tạo ra một cuộc thi đẹp, ý nghĩa".

Nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng - Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô (phải ảnh) và Nhà văn Trương Quý (trái ảnh) trao giải cho năm tác giả đạt giải Khuyến khích Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ III năm 2024. Ảnh Phạm Hưng.

Còn với PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hương - tác giả đạt Giải Nhất cuộc thi nghẹn ngào khi nhắc lại những ký ức được thể hiện trong bài viết.

"Nếu quý vị độc giả của Báo Dân Việt đọc bài viết của tôi sẽ thấy những dấu son lịch sử của Hà Nội thật chói lọi. Tôi còn nhớ như in hình ảnh ngày Thủ đô giải phóng, các anh bộ đội với cờ đỏ sao vàng, mũ cối xanh, dáng đi rắn giỏi khi tiến quân về tiếp quản Thủ đô. Từ thời khắc lịch sử đó, Hà Nội thay đổi vượt bậc như hiện nay", PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hương bày tỏ.

Bà Hương cho biết tình cờ biết đến cuộc thi do Báo Dân Việt tổ chức. "Trước đó, ngày 30/3, tôi có đi dự Hội nghị khoa học toàn quốc và biết đến cuộc thi nên đã ấp ủ sẽ viết bài cho cuộc thị nhưng sau đó tôi có nhiều việc nên tôi cũng rất khó khăn để hoàn thiện bài viết tham gia dự thi. Từng dòng ký ức chầm chậm trở về với tôi và thành tác phẩm dự thi như quý vị đã thấy".