Hành trình truy tìm kẻ trộm sát hại bảo vệ công trình xây dựng

Trong năm 2022, các vụ trọng án xảy ra trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đều được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với công an các địa phương điều tra, phá án, bắt giữ đối tượng trong thời gian sớm nhất để xử lý theo quy định.



Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) nhớ lại, một trong những vụ án đó là vụ đối tượng Dương Đệ Hoàng (sinh năm 1992, quê tỉnh Quảng Bình, vào Bà Rịa-Vũng Tàu sống lang thang, làm thuê và đi trộm cắp tài sản) sát hại bảo vệ công trình xây dựng một dự án khu du lịch lớn trên địa bàn.

Người bảo vệ bị trộm sát hại

Dọc tuyến đường ven biển Hồ Tràm - Bình Châu (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đang có nhiều dự án du lịch, khu nghỉ dưỡng quy mô lớn triển khai xây dựng. Trong số này có dự án của khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy.

Hằng ngày, tại các công trình luôn có rất đông công nhân của nhiều đơn vị đến làm việc. Tuy nhiên khu vực này dân cư còn khá thưa thớt, chủ yếu là đồi cát, bên đường là rừng của khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu. Chiều đến sau khi công nhân ra về, máy móc thiết bị đều để lại công trình.

Sáng 9/6/2022, khi công nhân thi công trình xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy đến làm việc đã phát hiện trạm bơm nước bị mất trộm một số máy móc. Sau đó, ông Nguyễn Đình Thăng (sinh năm 1977; trú tại ấp Bình Hòa, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc), là công nhân làm việc tại công trình được cử ngủ lại trạm bơm nước để trông coi.

Đêm 11/6/2022, khi ông Thăng đang ngủ trong trạm bơm nước, khóa cửa, đèn không mở thì có đối tượng đột nhật vào trạm. Bị ông Thăng phát hiện, đối tượng đánh ông tử vong, sau đó rời đi. Sáng hôm sau các công nhân phát hiện vụ việc nên đã báo công an.

Lần theo dấu vết từ những manh mối nhỏ

Lãnh đạo PC02 công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhớ lại, ngay khi vụ án xảy ra, đơn vị đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng công an huyện Xuyên Mộc, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh điều tra.

Việc điều tra ban đầu gặp rất nhiều khó khăn khi hiện trường là công trường xây dựng quy mô lớn, số lượng công nhân đông, ở nhiều nơi đến và đi không ai kiểm soát hết.

Ngoài ra, camera ở công trường có nhưng không bao quát hết, tối nên không cho hình ảnh đối tượng. Một khó khăn nữa là nhìn vết thương của nạn nhân ban đầu khó xác định cơ chế hình thành vết thương cũng như hung khí gây án.

Ban đầu hung khí được nhận định là dao nhưng sau đó cơ quan pháp y đã có lý giải rõ khi phóng to hình ảnh, khẳng định không phải. Hung khí là vật tày có góc cạnh tác động trực tiếp một lực rất mạnh xuống đầu nạn nhân.

Dương Đệ Hoàng trong hồ sơ của công an. Ảnh: TK

“Với địa hình vắng vẻ, đông công nhân đến và đi nếu không kịp thời bắt giữ đối tượng bỏ đi sẽ rất khó khăn trong truy bắt. Tuy nhiên, với sự nhận định đúng đắn, toàn diện và khẩn trương, từ nhiều nguồn thông tin trong đó có việc rà soát địa bàn, tin báo của quần chúng nhân dân về tiêu thụ tài sản các vụ trộm, chỉ hơn một ngày sau khi xảy ra vụ án, công an đã đưa Hoàng vào diện tình nghi, bắt giữ khi hắn đang chuẩn bị bỏ trốn khỏi địa bàn” - lãnh đạo PC02 kể tiếp.

Hoàng quê Quảng Bình, có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hoàng vào Xuyên Mộc sống lang thang, làm thuê và rình đi ăn trộm sắt vụn, máy móc tại các công trình. Hoàng cùng với em trai là Dương Đệ Hậu cũng đã trộm máy móc tại trạm bơm lần trước. Hậu cũng đã bị bắt sau đó.

Khi bị bắt, Hoàng khai nhận hung khí là cây xà gồ sắt nặng hơn 5kg, chiều dài khoảng 2m. Nếu người bình thường khó có thể cầm để bổ xuống nạn nhân nhưng đây là đối tượng lao động, có sức khỏe. Cơ quan điều tra đã cho Hoàng thực nghiệm lại hành vi gây án và hoàn toàn phù hợp với nhận định trước đó.

Khi bị bắt, Hoàng chỉ nơi vứt hung khí, cất giấu tài sản trộm được ở trên đồi cát. Ngay trong đêm các trinh sát đã đến địa điểm trên nhưng cũng rất khó khăn để tìm được chính xác…” - lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự nhấn mạnh.

Theo kết luận điều tra, vì cần tiền tiêu xài, khoảng 21 giờ ngày 8/6/2022, Dương Đệ Hoàng đi bộ đến công trình xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy (xã Bình châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) để trộm cắp tài sản. Phát hiện cửa bên hông phía sau trạm bơm nước tại công trình không khóa. Hoàng đi bộ đến và nhìn vào trong. Thấy không có người trông coi, Hoàng đi vào tìm kiếm tài sản để trộm. Hoàng sử dụng các công cụ có sẵn trong trạm bơm để tháo gỡ đồ vật và lấy trộm một số máy móc, dụng cụ. Sau đó, Hoàng đưa số đồ trên đến lỗ hổng tường rào rừng phòng hộ Bình Châu Phước Bửu thuộc xã Bình Châu. Tại đây, Hoàng gọi điện thoại cho em trai là Dương Đệ Hậu đến giúp chở tài sản trộm cắp đi cất giấu, sau đó chở đi bán cho một số người quanh địa bàn lấy tiền chia nhau. Vì tiếp tục cần tiền tiêu xài và biết trạm bơm nước vẫn còn nhiều tài sản có giá trị nên Hoàng rủ Hậu tiếp tục đi trộm. Khoảng 22 giờ ngày 11/6/2022, Hậu chở Hoàng bằng xe máy đến lỗ hổng tường rào rừng phòng hộ Bình Châu Phước Bửu - nơi giấu tài sản trộm lần trước. Đến đây, Hoàng xuống xe và hẹn Hậu 30 phút sau quay lại để chở tài sản trộm cắp về. Sau đó, Hậu chạy xe đi chỗ khác cất giấu và đi bộ đến bãi cát gần trạm bơm nước. Khi Hoàng đến trạm bơm nước, Hoàng thấy các cửa đều khóa và bên trong không bật đèn điện. Hoàng nghĩ không có người trông coi nên chui qua lỗ hổng phía dưới cửa chính để đột nhập vào trong. Đi vào bên trong vài bước thì Hoàng thấy ông Nguyễn Đình Thăng đứng dậy và nói “trộm à, chết mày rồi”. Lúc này Hoàng sợ bị bắt, Hoàng nhặt hai ống kim loại ném liên tiếp về phía ông Thăng nhưng không trúng. Ông Thăng cầm bình nước chống đỡ. Tiếp đó, Hoàng dùng hai tay cầm cây kim loại dài để ở trên nền gần nơi Hoàng đứng và xông đến đánh hai cái liên tiếp vào đầu ông Thăng làm ông Thăng nằm gục tại chỗ. Sau đó, Hoàng cầm cây kim loại, mở cửa phía sau bên hông và chạy ra ngoài, được một đoạn thì thấy Hậu và nói Hậu bỏ chạy. Khi đến điểm hẹn, Hoàng ném cây kim loại vào lề đường và đợi Hậu chạy xe đến đón. Gặp Hậu, Hoàng kể lại sự việc đánh ông Thăng cho Hậu nghe và quay lại lấy cây kim loại. Trên đường về, Hoàng đã vứt cây kim loại vào trong rừng.