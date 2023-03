Hành vi mua bán, sử dụng sổ đăng kiểm giả bị bị xử phạt như thế nào?

Quy định về hành vi mua bán, sử dụng tem đăng kiểm giả

Hành vi mua bán hay sử dụng tem đăng kiểm giả không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông và những rủi ro không đáng có.

Theo Điều 202, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), tội làm, buôn bán tem giả, vé giả sẽ bị phạt tiền từ 30 - 100 triệu đồng, phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

Theo điểm B, khoản 6, Điều 16 của Nghị định 100/2019/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 9, Điều 2, Nghị định 123/2021/NĐ-CP), chủ xe sử dụng tem kiểm định giả có thể bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng.

Hành vi sử dụng đăng kiểm giả, chủ xe sẽ bị phạt cao nhất tới 12 triệu đồng và tước bằng lái xe nhưng một số người vẫn bất chấp quy định của pháp luật.

Quy định về mẫu tem đăng kiểm hiện nay

Một trong những cách nhận biết đăng kiểm giả là dựa vào quy định mẫu tem. Theo khoản 1, Điều 9 Thông tư 16/2021 của Bộ Giao thông vận tải, tem kiểm định cho xe cơ giới phải do Cục Đăng kiểm Việt Nam phát hành với cùng một số seri, được in từ chương trình quản lý kiểm định trên phôi.

Trên tem có nội dung phù hợp với dữ liệu trên chương trình quản lý kiểm định cũng như hồ sơ phương tiện mà chủ xe cung cấp.

Cụ thể: Xe cơ giới dùng cho kinh doanh vận tải được cấp giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định thuộc loại dành cho xe cơ giới có kinh doanh vận tải.

Xe cơ giới không kinh doanh vận tải được cấp giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định loại không kinh doanh vận tải.

Tem kiểm định có hình bầu dục kích thước: Bên ngoài: 76mm x 68mm; bên trong: 60 x 52mm. Mặt trước của tem đăng kiểm có màu trắng, chữ đen ở vành ngoài. Phần bên trong hình bầu dục có chữ đen và số seri tem màu đỏ được in sẵn trên phôi. Các nội dung khác có chữ đen do đơn vị đăng kiểm in.

Phần trong hình bầu dục của tem đăng kiểm được quy định: Xe kinh doanh vận tải là nền màu vàng phía trên và màu xanh lá cây phía bên dưới.

Xe không kinh doanh vận tải là nền màu xanh dương phía trên và xanh lá cây phía dưới hoặc toàn bộ màu vàng (đối với tem kiểm định được cấp trước ngày 1.1.2022) cấp cho, in chữ số của tháng và năm đến hạn kiểm định.

Tại vị trí giữa số tháng và năm sẽ được in biển số xe.

Như vậy, các dịch vụ làm đăng kiểm xe ôtô giả và hành vi sử dụng tem đăng kiểm có thể bị xử phạt lên tới 100 triệu đồng hoặc bị tù tới 3 năm.

Chính vì vậy, người lái cần đến các Phòng Kiểm định xe cơ giới chính thống để đăng ký loại giấy chứng nhận này thay vì sử dụng dịch vụ làm đăng kiểm giả.

Hơn nữa, việc kiểm định sẽ giúp chủ xe biết được chất lượng của phương tiện được đảm bảo hay chưa, cần sửa chữa chỗ nào không để tránh các rủi ro khi tham gia giao thông. Phương tiện tốt sẽ giúp đảm bảo an toàn cho cả tài xế và người tham gia giao thông khác.