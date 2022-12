Dù đã quá thời vụ hơn một tháng, nhưng hiện chỉ có số ít diêm dân xuống đồng bắt đầu cho niên vụ muối 2022-2023. Vụ mùa trễ không chỉ ảnh hưởng tới sản lượng mà còn khiến thu nhập diêm dân giảm đáng kể, bởi hiện giá muối đang ở mức rất cao.

Dù đã vào vụ sản xuất hơn một tháng nhưng hiện diêm dân xã An Ngãi, huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) mới dọn ruộng, kéo sình để làm niên vụ muối 2022-2023.

Giá muối tăng cao kỷ lục

Mưa lớn kéo dài thời gian qua khiến hộ ông Nguyễn Minh Chánh, diêm dân phường Long Toàn, TP. Bà Rịa chưa thể bước vào sản xuất vụ muối như kế hoạch.

Năm nay, thời tiết không ủng hộ những người làm muối khi mưa liên tục và kéo dài. Bà con diêm dân buộc phải ra làm muối rất trễ. Riêng gia đình ông cũng chỉ mới đắp bờ, gia cố, chỉnh sửa các chân ruộng để chuẩn bị cho vụ muối 2022-2023.

Ông Chánh chia sẻ, nếu thời tiết thuận lợi cho việc sản xuất muối thì đã cho thu hoạch cả tháng này. Nhưng với thời điểm như hiện tại chắc phải gần giáp Tết Nguyên đán bà con mới có muối trải bạt để thu hoạch, còn muối đất phải lâu hơn. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới sản lượng muối của gia đình ông.

Trong khi đó, giá muối đang ở mức cao kỷ lục, hiện đang được thương lái thu mua từ 2.000-2.500 đồng/kg đối với muối đất và 3.000-3.200 đồng/kg muối trải bạt.

“Mức giá này cao gấp 2,3 lần so với năm ngoái, nhưng ngặt nỗi, không có muối để bán. Nếu thời tiết nắng, gió thuận lợi chắc phải đến giáp Tết Nguyên đán gia đình tôi mới có muối để thu hoạch”, ông Chánh nói.

Giá muôi tăng cao nhưng hầu hết diêm dân không có muối để bán. Trong ảnh: Diêm dân xã An Ngãi, huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) thu hoạch niên vụ muối 2021-2022.

Làm muối mấy chục năm nhưng chưa năm nào ông Nguyễn Văn Gia, xã An Ngãi, huyện Long Điền thấy giá muối tăng cao như bây giờ. Tuy nhiên, điều trớ trêu là giá cao nhưng hầu hết diêm dân tại địa phương đều không có để bán. Theo ông Gia, sở dĩ năm nay khan hiếm muối hơn mọi năm là do muối bị trễ vụ do mưa lớn và kéo dài. Nếu như thời điểm này mọi năm gia đình ông đã thu hoạch được 1-2 lứa muối bạt thì năm nay, ông chỉ mới thuê nhân công dọn ruộng, kéo sình, lu nền, trải bạt để làm vụ muối đầu tiên.

“Với thời vụ hiện nay, dù muối có đạt năng suất thì sản lượng cũng khó đạt được như năm ngoái do không kịp thời gian để làm”, ông Gia nhấn mạnh.

Tương tự, tại cánh đồng muối xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu, mặc dù diêm dân đã vào vụ sản xuất gần 2 tháng nay nhưng do những đợt mưa kéo dài, liên tục hồi cuối tháng 10, 11 nên hầu hết các chân ruộng nơi đây chưa thể làm muối. Hiện giá muối tăng cao, giúp diêm dân có thêm động lực để bắt tay vào vụ, tuy nhiên thời tiết lại không ủng hộ khiến người làm muối “đứng ngồi không yên”.

Diện tích sản xuất muối giảm mạnh

Theo Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (Sở NNPTNT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), niên vụ muối 2021-2022, toàn tỉnh sản xuất hơn 569ha, giảm hơn 128ha so với niên vụ trước. Trong niên vụ muối 2022-2023, diện tích dự kiến sẽ tiếp tục giảm còn 568ha muối, trong đó 531ha muối đất và 37ha muối trải bạt, tập trung tại xã An Ngãi (huyện Long Điền); phường Long Toàn (TP. Bà Rịa) và xã Long Sơn (TP. Vũng Tàu).

Nguyên nhân được cho là tỉnh triển khai một số dự án hoặc các địa phương đang trong quá trình đô thị hóa. Cùng với đó, nguồn lao động khan hiếm, chi phí đầu vào như cải tạo đồng ruộng, thuê mướn nhân công tăng gây khó khăn cho diêm dân.

Để đảm bảo cho việc duy trì sản xuất muối của diêm dân, ngành nông nghiệp tỉnh đang nỗ lực tìm kiếm đầu ra ổn định cho sản phẩm muối. Trong đó, thường xuyên quảng bá, trưng bày sản phẩm thương hiệu “muối Bà Rịa” tại các hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tổ chức cho diêm dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh muối trên địa bàn tỉnh đi tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất muối tiêu biểu, trao đổi kinh nghiệm về kỹ thuật, công nghệ mới với các tỉnh, thành trong cả nước có diện tích sản xuất muối.

Đồng thời, hình thành các điểm thu mua muối tập trung trên địa bàn tỉnh, từ đó, có thể kiểm soát chất lượng, sản lượng, tạo điều kiện thuận tiện cho các DN, thương lái mua “muối Bà Rịa” cũng như quảng bá giới thiệu muối Bà Rịa. Cùng với đó, tiếp cận với các nhà đầu tư, DN hoạt động trong lĩnh vực diêm nghiệp giới thiệu cho địa phương sản xuất muối trên địa bàn tỉnh nhằm tìm kiếm cơ hội đầu tư vào lĩnh vực diêm nghiệp.

Theo bà con diêm dân, niên vụ muối năm nay, tuy khởi đầu vụ mùa không mấy thuận lợi nhưng giá muối đang tăng cao trong những ngày qua giúp họ thêm phấn khởi và có động lực để hy vọng có một vụ muối đạt lợi nhuận cao.