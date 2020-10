Hậu Giang: Bắt được con cá trê to lạ, mồm toàn râu, dài 1 m, nặng 8 kg, dân kéo đến xem

Một nông dân ở TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang trong lúc bơm nước ruộng đã bắt được con cá trê to lạ, mồm rất nhiều râu. Con cá trê to lạ này dài 1m, nặng hơn 8kg. Nhiều người dân hiếu kỳ đã kéo tới nhà ông nông dân này để xem con cá trê to lạ này.

Ông Hoàng Trung Thành ở khu vực 2, phường 4, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang cho biết, ông vừa bắt được con cá trê to lạ, dài 1m, nặng 8kg và có 8 sợi râu rất dài. Ông Hoàng Trung Thành, khu vực 2, phường 4, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang bắt được con cá trê to lạ, dài 1m. "Mới đây, lúc tôi bơm nước trên ruộng ra ngoài để chuẩn bị thu hoạch lúa Thu Đông thì phát hiện con cá khê lạ và khủng này" - ông Thành nói. Con cá trê lạ mà ông Thành, phường 4, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang bắt được ở ruộng lúa nặng 8 kg

Theo ông Thành, con cá trê có chiều dài khoảng 5 gang tay người lớn. Những ngày qua, khi hay ông bắt được con cá trê khủng này, nhiều người dân hiếu kỳ đã đến xem và chụp ảnh với con cá trê khủng nhiều râu này. Ông Hoàng Trung Thành, phường 4, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang vẫn đang nuôi con cá trê dài 1 m

Đặc biệt, có nhiều người hàng xóm lớn tuổi thấy con cá trê "khủng" này liền cho hay đây là lần đầu thấy được con cá trê lớn như vậy. Con cá trê năng dài 1m có 8 sợi râu rất dài, ông Thành, phường 4, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang cho rằng, nhiều người đến xem đều cho rằng, chưa thấy con cá trê nào mà nhiều râu dài như thế... Theo người dân địa phương, thông thường cá trê có trọng lượng trung bình từ 1-2kg, lớn lắm nặng khoảng 4kg, nhưng hơn 8kg thì hiếm.

Nhiều người cho rằng đây là giống cá trê lai nhưng cũng có người nói đây là cá trê phi. Hiện ông Hoàng Trung Thành, phường 4, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang vẫn đang nuôi con cá trê này.