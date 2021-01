Hậu Giang: Nuôi ốc gì đẻ trứng sòn sòn, dân ở đây cứ bán 1 ký trứng giá từ 1,5-2 triệu đồng?

Thời gian gần đây, nhiều nông dân trên địa bàn các huyện Châu Thành, Châu Thành A, Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) thử nghiệm mô hình nuôi ốc bươu đen cho hiệu quả khá. Đây là hướng đi mới cho nông dân muốn tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Ông Châu Minh Tiến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (thứ 2 từ phải qua) tham quan mô hình nuôi ốc bươu đen của thành viên Tổ hợp tác nuôi ốc bươu đen ở xã Hòa An, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Sau thời gian trồng xoài không hiệu quả, anh Võ Kim Vương Tân, ở ấp Đông Lợi A, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, quyết định chuyển sang nuôi ốc bươu đen.

“Được người quen chỉ chọn nuôi ốc, tôi thấy hay nên quyết định thử. Để có kinh nghiệm nuôi, tôi tìm đến một số người nuôi trước để học kỹ thuật chọn giống, ấp trứng và quy trình nuôi. Sau đó, tôi mạnh dạn đầu tư nuôi 50kg ốc bố mẹ để gây giống”, anh Tân chia sẻ.



Sau hơn 1 tháng thực hiện mô hình, đến nay, anh Tân đã xuất bán được khoảng 70.000 ốc con cho bạn bè, người thân và những hộ dân gần đó. Hiện tại, anh đang đầu tư thêm một số bể nuôi ốc thương phẩm và tiếp tục nhân ốc giống bán.

Theo nhiều nông dân, ốc bươu đen rất dễ nuôi dưới nhiều hình thức như: nuôi thả trực tiếp trong ao, nuôi vào vèo lưới trong mương vườn hoặc nuôi trên bể bạt.

Tuy nhiên, thông dụng và dễ quản lý nhất là nuôi trên bể bạt và nuôi vèo. Nuôi ốc bươu đen không cần nhiều diện tích, chỉ cần 1 bể bạt từ 6m2 trở lên. Mật độ nuôi ốc bươu đen bình quân từ 100-130 con trên/m2.

Nguồn thức ăn cho ốc bươu đen rất thông dụng, dễ tìm, chủ yếu là các loại rau củ, bèo, cám gạo. Trung bình ốc nuôi từ lúc nở đến khi thu hoạch khoảng 4-5 tháng.

“Nếu ai có mương vườn thì nuôi trong vèo sẽ đỡ tốn công thay nước cho ốc. Còn nuôi bể bạt thì phải đảm bảo mỗi tuần thay nước 1 lần và xử lý nước kỹ càng để đảm bảo môi trường sống tốt cho ốc, tránh nhiễm bệnh dẫn đến hao hụt”, anh Tân chia sẻ.

Ngoài yếu tố dễ chăm sóc thì ốc bươu đen hiện dễ tiêu thụ và có giá bán cao nên được nhiều nông dân chọn nuôi. Tùy thời điểm giá ốc thịt sẽ khác nhau nhưng dao động từ 30.000-70.000 đồng/kg. Đối với ốc giống từ khoảng 1-2 tuần tuổi là 500 đồng/con; ốc bố mẹ 130.000 đồng/kg; trứng ốc bươu đen có giá dao động từ 1,5-2 triệu đồng/kg tùy thời điểm.



Theo Hội Nông dân xã Đông Phước, năm 2020, trên địa bàn xã phát triển khá mô hình nuôi ốc bươu đen. Toàn xã hiện có khoảng 30-40 hộ nuôi với quy mô lớn, ngoài ra còn có nhiều hộ nuôi quy mô nhỏ từ 1-2 bể thử nghiệm trước khi nhân rộng. Qua theo dõi, đa phần các hộ nuôi đều đạt yêu cầu, ốc phát triển tốt, đầu ra ổn định; một số hộ còn nhân bán ốc giống…

Qua khảo sát hiệu quả từ mô hình nuôi ốc trên địa bàn tỉnh, cách nay vài tháng, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Nông dân huyện Phụng Hiệp và xã Hòa An thành lập Tổ hợp tác nuôi ốc bươu đen với 16 thành viên ở các ấp Xẻo Trâm, Bàu Môn và ấp 2.

Theo Hội Nông dân tỉnh, so với những mô hình trồng trọt thì nuôi ốc giúp nông dân nhanh thu hồi vốn, không tốn diện tích đất, đầu ra ổn định, chi phí đầu tư thấp, lợi nhuận cao. Do vậy, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức cho hội viên nông dân nghèo, cận nghèo xã Hòa An tham gia tổ hợp tác nói trên.

Khi tham gia tổ, các thành viên được Hội Nông dân tỉnh tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện mô hình. Tổng vốn giải ngân cho thành viên tổ hợp tác hiện khoảng 140 triệu đồng.

Hiện 100% thành viên của Tổ hợp tác nuôi ốc bươu đen trên địa bàn xã đều được bao tiêu đầu ra ốc bươu đen thương phẩm với giá bán 55.000 đồng/kg.

Tham gia tổ hợp tác nuôi ốc, tôi vay 10 triệu đồng để đầu tư trứng ốc, bể bạt, lưới che, máy bơm nước… Từ 1kg trứng ốc mua về ấp, hiện nay tôi nuôi được 2 bể ốc thịt với số lượng trên 10.000 con. Qua hơn 2 tháng nuôi, tôi thấy tỷ lệ ốc hao hụt thấp, ốc lớn nhanh...", anh Mai Thanh Tùng, ấp Xẻo Trâm, xã Hòa An, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Dự kiến khoảng 3 tháng nữa ốc sẽ cho thu hoạch. Sau đợt này tôi sẽ chọn ốc bố mẹ để nhân giống mở rộng quy mô nuôi”, ông Mai Thanh Tùng, ở ấp Xẻo Trâm, xã Hòa An, phấn khởi cho biết.



Theo ông Lê Bé Sáu, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Xẻo Trâm, xã Hòa An (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) sau 2 tháng nuôi thử nghiệm ốc bươu đen, đến nay ông nhận thấy nuôi ốc rất phù hợp với điều kiện tự nhiên, nguồn nước, nguồn thức ăn nơi đây.

Nuôi ốc bươu đen cũng không cần nhiều vốn, thời gian chăm sóc, nguồn thức ăn dễ tìm nên những hộ có điều kiện kinh tế khó khăn của ấp sẽ dễ thực hiện để cải thiện thu nhập.