MC Mai Phương: "Tôi tát Bình An thật, tát rất mạnh và đau"

Nửa cuối của bộ phim Đừng làm mẹ cáu có sự tham gia MC Mai Phương trong vai Yến - "tiểu tam" mưu mô, phá hoại hạnh phúc của gia đình Khôi (Bình An) và Vy (Quỳnh Lương) khiến khán giả "ghét cay ghét đắng".

Trong phim, Vy vốn là người yêu cũ của Khôi. 7 năm trước cô từng bỏ rơi Khôi để theo đại gia. Sau khi ly hôn và để con cho chồng cũ nuôi, Yến tìm về bên Khôi mong hàn gắn tình cảm. Khi biết Khôi đã kết hôn nhưng chỉ là cuộc hôn nhân hợp đồng với Vy, Yến đã mong muốn Khôi ly hôn để ở bên cô. Mặc dù vậy Khôi vẫn không đành lòng ly hôn với vợ. Chính vợ Khôi, là Vy đã chủ động kết thúc cuộc hôn nhân hợp đồng để Khôi thoải mái quay về bên tình cũ. Tuy nhiên, Yến tiếp cận Khôi không phải vì còn yêu mà vì Yến đang toán tính một phi vụ mua bán đất và muốn đưa Khôi vào tròng.

Đừng làm mẹ cáu tập 23: Khôi nhận cú tát "trời giáng" khi chia tay Yến không chút thương tiếc. (Nguồn: VFC)

Khôi đã nhận ra bộ mặt của Yến và tỏ ra hối hận khi đã quyết định ly hôn với Vy. Khôi đã đưa ra quyết định sẽ chấm dứt với Yến. Bởi, lời đề nghị chia tay tuyệt tình mà Khôi nhận về cú tát "trời giáng" từ Yến.

MC Mai Phương tiết lộ, sau cảnh tát Bình An trên phim, nữ MC nhận được nhiều câu hỏi, thắc mắc từ người hâm mộ rằng: "Cái tát của Mai Phương có phải là tát giả không?", "Vì sao Mai Phương tát nhẹ thế?"…

Bình An đau điếng, liên tục lấy tay xoa má sau cú tát của Mai Phương. (Ảnh: Chụp màn hình)

MC VTV đã dành riêng một video đăng tải trên Tiktok cá nhân để giải đáp những thắc mắc của khán giả. Mai Phương cho biết, từ trước đến nay, cô chưa tát ai bao giờ. Để có cảnh quay tốt nhất trên màn ảnh, cô và diễn viên Bình An đã phải phối hợp, tập đi tập lại nhiều lần trước khi bấm máy.

MC Mai Phương tiết lộ: "Lúc tập tôi tát giả nhưng khi quay thì tát thật. Mọi người có thể nhìn thấy tôi thật, tát rất đau".

Theo lời chia sẻ của MC Mai Phương, do diễn viên Bình An muốn diễn theo kiểu đón nhận cái tát một cách thoải mái và đạo diễn cũng đồng ý. Khi Khôi nói không còn tình cảm với Yến, Khôi đã biết chắc chắn rằng mình phải ăn tát. Với tâm lý nhân vật như vậy, mặt diễn viên Bình An gần như không di chuyển, thể hiện sự bất cần.

Theo những hình ảnh hậu trường nữ MC chia sẻ, sau khi đạo diễn cắt cảnh, diễn viên Bình An tỏ ra đau điếng, liên tục xoa má bởi cái tát thẳng tay của bạn diễn.

Mai Phương tát Bình An thật trên màn ảnh. (Ảnh: Chụp màn hình)

MC Mai Phương tiết lộ điều thú vị hậu trường phim Đừng làm mẹ cáu

MC Mai Phương nói thêm: "Để thực hiện động tác tát giả nhưng nhìn như thật cũng không quá khó nếu có sự trợ giúp từ đạo diễn và góc máy. Ví dụ như cảnh Bình An đấm nhân vật Phú trên phim. Nhìn rất chân thật. Những phân đoạn phải thực hiện nhiều lần, chúng tôi bắt buộc phải đấm giả, quan trọng người bị đấm phải quay người thật mạnh để khán giả cảm giác đó là một cú đấm thật".

MC Mai Phương là gương mặt thân quen với khán giả khi đảm nhận dẫn dắt chương trình Bữa trưa vui vẻ. Cô bén duyên với vai trò diễn xuất lần đầu với bộ phim Yêu hơn cả bầu trời. Với gương mặt khả ái, và giọng nói ngọt ngào Mai Phương thường được giao những vai hiền lành. Nhân vật Yến trong Đừng làm mẹ cáu là lần đầu tiên Mai Phương vào vai phản diện.

MC Mai Phương chia sẻ ảnh hậu trường. (Ảnh: FBNV)

Nhân vật Yến của MC Mai Phương khiến khán giả theo dõi phim ức chế bởi sự toan tính, mưu mô. Bên cạnh đó, Mai Phương cũng nhận về không ít ý kiến có khen, có chê về diễn xuất của mình. Mai Phương chia sẻ: "Tôi biết mình làm chưa tốt và tôi cũng đọc nhiều bình luận của mọi người, góp ý có, khen có, chê cũng rất nhiều và tôi ghi nhận những điều đó. Tôi biết mình cần cố gắng để được khán giả đón nhận".