Hé lộ kết quả kinh doanh của 4 'ông lớn' quốc doanh, một ngân hàng tư nhân ghi nhận kỷ lục lịch sử

Sacombank dự kiến lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay, 4 ngân hàng quốc doanh kinh doanh tích cực

Chia sẻ với PV, lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) cho biết, tính đến ngày 30/11/2024, ngân hàng này đã đạt hơn 7.100 tỷ đồng lợi nhuận, tăng gần 28% so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến cả năm 2024, lợi nhuận TPBank sẽ tăng 34% so với năm 2023, nhờ tín dụng tăng 17%, vượt xa mức trung bình ngành.

Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), sau 7 năm tái cơ cấu, ngân hàng này đã xử lý gần như toàn bộ các tồn đọng. Chia sẻ tại lễ kỷ niệm 33 năm thành lập, ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacombank, cho biết: "Lợi nhuận trước thuế quý IV/2024 ước đạt hơn 4.600 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế cả năm, lợi nhuận đạt trên 12.700 tỷ đồng – mức cao nhất từ trước đến nay và vượt xa chỉ tiêu đại hội đồng cổ đông giao".

Các ngân hàng thương mại cổ phần ghi nhận những con số ấn tượng, trong khi khối ngân hàng quốc doanh tiếp tục duy trì sức bật.

Khối ngân hàng quốc doanh cũng ghi nhận những kết quả tích cực. Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2025, ông Phạm Toàn Vượng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), cho biết: "Sau 4 năm triển khai tái cơ cấu, Agribank dự kiến đạt lợi nhuận trước thuế tăng 8%, với tăng trưởng dư nợ 11%, tổng tài sản tăng 7% và tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1,6%".

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ghi nhận tăng trưởng tín dụng 13%, nâng quy mô dư nợ lên hơn 1,4 triệu tỷ đồng. Với tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1% và tổng tài sản gần 2 triệu tỷ đồng, Vietcombank tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu trong nhóm ngân hàng.

Trong khi đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) cũng đạt những kết quả tích cực, khi lợi nhuận được cải thiện nhờ tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức cao và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 1,1%.

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cũng khẳng định sức bật mạnh mẽ. Ông Phan Đức Tú, Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIDV, tiết lộ rằng tổng tài sản của ngân hàng dự kiến vượt 2,6 triệu tỷ đồng, dư nợ tín dụng gần 2 triệu tỷ đồng với mức tăng 14%. BIDV tập trung vốn tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng kinh tế.

Theo dự báo của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), năm nay, Vietcombank sẽ đạt mức tăng trưởng lợi nhuận 10%; BIDV đạt mức tăng trưởng lợi nhuận 13,8%, VietinBank tăng trưởng lợi nhuận 12,4%.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) dù chưa công bố lợi nhuận cụ thể, song được đánh giá cao về triển vọng kinh doanh. Bà Trần Thị Khánh Hiền, Giám đốc Khối Nghiên cứu của Chứng khoán MB (MBS), dự báo biên lãi ròng của Techcombank sẽ phục hồi mạnh, đạt 4,5%, dù tăng trưởng thu nhập ngoài lãi được điều chỉnh giảm xuống còn 14,9% do chi phí một lần từ việc kết thúc hợp tác với Manulife. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế của Techcombank trong năm 2024 được kỳ vọng tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) dự kiến đạt mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 80,4% nhờ nền thấp của năm 2023 và biên lãi ròng tăng đáng kể. Tuy nhiên, trong năm 2025, tăng trưởng lợi nhuận của VPBank được kỳ vọng chậm lại ở mức 26,1%, do áp lực từ chi phí dự phòng và tăng trưởng tín dụng bán lẻ.

Ở chiều ngược lại, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB) đối mặt nhiều thách thức trong năm 2024 với lợi nhuận dự báo suy giảm 17,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, năm 2025, OCB được kỳ vọng sẽ phục hồi mạnh mẽ với lợi nhuận tăng 47,4%, nhờ nền so sánh thấp và thu nhập ngoài lãi cải thiện đáng kể.

Kỳ vọng tăng trưởng mạnh năm 2025

Theo đánh giá của Giám đốc Khối Nghiên cứu tại Công ty Chứng khoán MB (MBS), biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng khó có khả năng tăng trưởng trong quý IV/2024. Nguyên nhân chủ yếu đến từ lãi suất cho vay giảm và chi phí vốn (COF) tăng cao. Đồng thời, sự phục hồi yếu của thu nhập ngoài lãi (NoII) khiến tăng trưởng lợi nhuận ròng trong quý cuối năm được ước tính không vượt quá 16%. Với những yếu tố này, lợi nhuận sau thuế của các ngân hàng dự kiến duy trì mức tăng trưởng khoảng 15-16%, phù hợp với các dự báo trước đó.

Tuy nhiên, bước sang năm 2025, bức tranh ngành ngân hàng được kỳ vọng sẽ có sự thay đổi tích cực hơn. Tăng trưởng thu nhập toàn ngành dự kiến đạt 20,2% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh một giai đoạn phục hồi ấn tượng và triển vọng đầy tích cực.

Nguồn: Giám đốc Khối Nghiên cứu tại Công ty Chứng khoán MB (MBS)

Theo PSG-TS. Nguyễn Hữu Huân, Chuyên gia Kinh tế: Lợi nhuận của các ngân hàng vẫn đạt mức lợi nhuận khả quan trong năm 2024. Lợi nhuận của ngân hàng năm nay khó có thể tăng cao, mà chỉ khoảng 10-15%. Tuy nhiên, có sự phân hóa về lợi nhuận ngày càng rõ nét giữa các nhà băng trong hệ thống. Các ngân hàng quy mô nhỏ và vừa sẽ khó hơn, do phải cạnh tranh gay gắt về tín dụng và tìm kiếm khách hàng tốt để cho vay, nên NIM khó tăng cao. Trong khi đó, nợ xấu ở các nhà băng này có xu hướng tăng, do chất lượng tài sản đi xuống. So với ngành nghề khác, ngân hàng vẫn là ngành có lợi nhuận cao. Khi kinh tế tăng trưởng, đây cũng là ngành được hưởng lợi đầu tiên khi tín dụng tăng trưởng trở lại.

Bà Đỗ Hồng Vân, Trưởng phòng Phân tích tại FiinGroup, nhận định rằng cổ phiếu ngân hàng vẫn là nhóm ngành có định giá hấp dẫn với tiềm năng lợi nhuận sáng sủa trong năm 2025. Theo bà, các ngân hàng có thể hưởng lợi từ sự phục hồi của tín dụng và đầu tư tư nhân. Đặc biệt, mặt bằng định giá hiện nay của nhóm cổ phiếu ngân hàng đang ở mức thấp, tương đương với trung bình 5 năm qua, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư dài hạn.

“Nhiều người lo ngại về việc Thông tư 02/2023/TT-NHNN sẽ không được gia hạn, nhưng với tình hình nợ xấu quanh mức đỉnh và các ngân hàng đã tích cực trích lập dự phòng, tôi kỳ vọng tín dụng sẽ tăng trưởng trở lại. Cùng với mặt bằng lợi nhuận ở mức thấp hiện tại, ngân hàng sẽ là nhóm có cơ hội tái định giá và tăng trưởng mạnh mẽ vào năm 2025,” bà Đỗ Hồng Vân nhấn mạnh.