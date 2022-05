Hé lộ “kho báu” kỳ lạ dưới “Giếng địa ngục” trên sa mạc Yemen

Đội thám hiểm hang động Oman (OCET) khám phá "Giếng địa ngục" huyền thoại. (Video: RTÉ News/YouTube)

"Con mắt" Trái Đất kỳ lạ trên sa mạc Yemen

Ở rìa phía đông xa xôi của quốc gia vùng Trung Đông Yemen, cách xa bất kỳ thành phố hoặc con đường đi lại thuận tiện nào cho khách du lịch, có một vết đen trên sa mạc trông giống như con mắt khổng lồ kỳ lạ hướng lên không trung từ Trái Đất.

Nhìn từ trên cao, "Well of Hell" ("Giếng địa ngục") huyền thoại trông giống như một con mắt khổng lồ kỳ lạ hướng lên không trung từ Trái Đất. (Ảnh: AFP/Getty)

Bất kể nhìn kỳ lạ như thế nào từ trên cao, con mắt khổng lồ đó vẫn là một hiện tượng thiên nhiên, một hố sụt hoàn hảo được gọi là Well of Barhout (Giếng rửa trôi) hoặc "Well of Hell" ("Giếng địa ngục"). Từ lâu bao thế hệ cư dân sống gần đó tin rằng bất cứ ai hoặc vật gì đến gần "Giếng địa ngục" đáng sợ này đều bị hút xuống mà không hy vọng có thể thoát ra ngoài.

Một văn bản tiếng Arab thời Trung cổ, mô tả sinh thể siêu nhiên được gọi là Jinns có thể thay đổi hình dạng dưới nhiều hình thức khác nhau. (Ảnh: Getty)

Cư dân địa phương truyền khẩu các truyền thuyết kể rằng "Giếng địa ngục" là nhà tù của những linh hồn đen tối, được bao phủ trong mùi hôi thối bốc lên…Những truyện kể về ma quỷ và các sinh thể siêu nhiên được gọi là Jinns hoặc Genies, cũng được lưu truyền trong dân địa phương qua nhiều thế kỷ. Tới nay nhiều người dân sống gần đó vẫn không muốn nhắc tới tên "Giếng địa ngục", càng không dám đến gần vì sợ xui xẻo.

Đội thám hiểm hang động Oman (OCET) trở thành những người đầu tiên khám phá "Giếng địa ngục" huyền thoại. (Ảnh: AFP/Getty)

Bất chấp những truyền thuyết đáng sợ khiến nhiều nhà thám hiểm cũng tránh xa "Giếng địa ngục", hồi tháng 9/2021 ông Mohammed al-Kindi - Giáo sư tại Đại học Công nghệ Đức ở Oman - đã cùng một đội thám hiểm hang động Oman (OCET) quyết tâm trở thành những người đầu tiên thực hiện hành trình mạo hiểm xuống đáy, khám phá "Giếng địa ngục" huyền thoại.

Đội thám hiểm OCET đu dây xuống "Giếng địa ngục", lướt qua những trầm tích hang động ngoạn mục. (Ảnh: Mohammed al-Kindi)

Ông Mohammed al-Kindi là một trong 8 nhà thám hiểm đu dây xuống "Giếng địa ngục", trong khi 2 đồng nghiệp khác của họ đứng bên trên điều khiển hệ thống ròng rọc thông minh. Đội OCET dành khoảng 4-5 giờ thám hiểm "Giếng địa ngục", xác định được: Độ sâu của giếng là 367 feet (112m); phần mở ở miệng giếng rộng khoảng 98 feet (3m), xuống tới đáy nó mở rộng đến 380 feet (116m).

Lấp lánh "kho báu" kỳ lạ dưới đáy "Giếng địa ngục" huyền thoại

Khác hẳn với những gì đáng sợ được lưu truyền trong dân gian, những hình ảnh đội thám hiểm OCET ghi lại được qua video cho thấy khung cảnh yên bình và vẻ đẹp nguyên sơ kỳ lạ đến khó tin dưới đáy "Giếng địa ngục".

Có 4 thác nước cao 150 feet (gần 46m) đổ vào "Giếng địa ngục" huyền thoại, đem theo dòng nước ngọt mát lành. (Ảnh: Mohammed al-Kindi)

Ông al-Kindi cho biết: "Có vô số trầm tích hang động tuyệt đẹp, bao gồm măng đá, nhũ đá và cả ngọc trai hang động lấp lánh bên dưới các thác nước ngầm… Đồng thời (dưới giếng) cũng có một hệ sinh thái riêng với cóc, rắn, bọ cánh cứng, chim và thằn lằn... Toàn bộ trải nghiệm là khá ngoạn mục".

Đáy "Giếng địa ngục" huyền thoại là nền đất đá vững chắc. (Ảnh: AFP)

"Ngọc trai hang động là cặn Calcium Carbonate đồng tâm, hình thành xung quanh hạt nhân dưới những giọt nước rơi. Những chiếc vòng này được bào nhẵn bởi chuyển động của nước rơi trong hàng nghìn năm, tạo thành hình dạng ngọc trai tuyệt đẹp" - báo The National News dẫn lời ông al-Kindi giải thích về "kho báu" kỳ lạ được phát hiện dưới đáy "Giếng địa ngục" huyền thoại.

Những con rắn kỳ lạ gần như trong suốt (trái) và "kho báu" ngọc trai hang động màu xanh lục sáng lấp lánh (phải), được các nhà thám hiểm OCET tìm thấy dưới đáy "Giếng địa ngục" huyền thoại. (Ảnh: Mohammed al-Kindi)

Về lời đồn có mùi hôi thối bốc lên từ "Giếng địa ngục", ông al-Kindi cho biết đó chỉ là do có một số con chim rơi xuống đáy hố rồi chết, xác chim bị phân hủy nên đôi khi cũng có mùi hôi.

Ông al-Kindi cũng khẳng định không hề có linh hồn ma quỷ bị giam cầm hay các linh hồn siêu nhiên lẩn khuất dưới đáy "Giếng địa ngục" theo như truyền thuyết hoặc lời đồn. Cũng không có dấu hiệu nào về những cuộc thám hiểm trước đó của con người.