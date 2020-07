Xử phạt Công ty CP Bách Đạt An 600 triệu đồng

Ngày 29/7, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, ngày 22/7, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 1959 (do ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký) về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần Bách Đạt An.

Quyết định nêu rõ, xử phạt 600.000.000 đồng đối với Công ty Cổ phần Bách Đạt An (địa chỉ trụ sở Lô A7-21,22, Khu đô thị Sentosa Riverside, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 4001109624 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam đăng ký lần đầu ngày 4/5/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 13/1/2020 do ông Lê Văn Khánh (Tổng giám đốc).



Theo đó, nguyên nhân bị xử phạt là do Công ty Cổ phần Bách Đạt An đã có hành vi vi phạm hành chính trong công tác bảo vệ môi trường. Không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định đối với dự án Khu đô thị Bách Đạt tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; vi phạm quy định tại điểm d khoản 4 Điều 11 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ; với mức phạt tiền là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng).

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Bách Đạt An không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định đối với dự án Khu đô thị số 7B mở rộng tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; vi phạm quy định tại điểm d khoản 4 Điều 11 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ; với mức phạt tiền là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng).

Theo Quyết định này, Công ty Cổ phần Bách Đạt An phải chấp hành nghiêm Quyết định xử phạt trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt. Quá thời hạn này, nếu Công ty Cổ phần Bách Đạt An cố tình không chấp hành Quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Bách Đạt (nay là Công ty CP Bách Đạt An) và Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản Hoàng Nhất Nam đã ký kết các hợp đồng phân phối các sản phẩm BĐS cho hơn 1.000 khách hàng nhưng không bàn giao sổ đỏ đã dẫn đến tình trạng khiếu kiện kéo dài.

Được biết, dù chưa đủ điều kiện nhưng giữa Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Bách Đạt (nay là Công ty CP Bách Đạt An) và Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản Hoàng Nhất Nam đã ký kết các hợp đồng phân phối các sản phẩm thuộc các dự án Bách Đạt 1; dự án 7B mở rộng và dự án Heara Comiplex Riverside (tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc Quảng Nam)... và cam kết với khách hàng trong tháng 1/2019 sẽ ra sổ đỏ.

Tuy nhiên, Công ty Bách Đạt An cắt hợp đồng với Công ty Hoàng Nhất Nam khiến khoảng 1.000 người dân mua đất đã nộp số tiền gần 700 tỷ đồng đang đứng ngồi không yên và dẫn đến tình trạng khiếu kiện kéo dài.