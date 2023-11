Hệ số điều chỉnh giá đất Bình Dương năm 2024 sẽ tăng tại một số khu vực Hệ số điều chỉnh giá đất Bình Dương năm 2024 sẽ tăng tại một số khu vực

​Dự kiến, hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 tại tỉnh Bình Dương sẽ tăng so với năm 2023. Tuy nhiên, 3 địa phương vẫn giữ nguyên như năm 2023, gồm TP.Dĩ An, TP.Thuận An, huyện Dầu Tiếng.