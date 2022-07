Hẹn hò trong nhà nghỉ, người đàn ông bị tình trẻ trộm 3 miếng vàng

Sáng 6/7, Công an phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) cho biết, đang hoàn chỉnh hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản tại nhà nghỉ trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, tối 4/7, Công an phường nhận được tin báo của ông Đ.T (SN 1963, trú phường Cẩm An, TP.Hội An, Quảng Nam) về việc mất tài sản tại nhà nghỉ Mỹ Dung (phường Thọ Quang). Tổng số tài sản bị lấy cắp gồm 3 miếng vàng thẻ SJC trị giá 132 triệu đồng.



Vào cuộc điều tra, công an đã xác định nghi phạm vụ trộm Lê Thị Minh Dung (SN 1998, thường trú tổ 35 Mân Thái, quận Sơn Trà) và mời lên làm việc.

Đối tượng Lê Thị Minh Dung. Ảnh: CACC

Theo lời khai ban đầu, ông T và Dung có quan hệ tình cảm. Chiều 4/7, Dung gọi điện cho T hẹn gặp nhau tại nhà nghỉ Mỹ Dung. Đến khoảng 20h30 cùng ngày, cô gái này lén lấy chìa khóa xe của ông T để tại nhà nghỉ, mở cốp xe lấy trộm 3 miếng vàng SJC rồi bỏ trốn.

Dung sau đó mang bán 1 miếng vàng được 57 triệu đồng. Đến sáng hôm sau, khi biết công an đang truy tìm, Dung đã liên hệ ông T trả 2 miếng vàng và số tiền trên.