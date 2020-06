Hiện trường đau thương vụ bé gái 13 tuổi bị sát hại sau tiếng kêu 'cứu em'

Đến 16h40 ngày 21/6, các đơn vị chức năng Công an tỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi liên quan đến cái chết của cháu Đỗ Thị Kim Hân (13 tuổi, ngụ xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, Phú Yên).



Khoảng 9h cùng ngày, người dân đi câu cá phát hiện thi thể của cháu Hân nằm trong rừng phi lao, cách khu dân cư khoảng 2 km thuộc thôn 8, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Ba ngày trước, gia đình của cháu Hân trình báo cơ quan chức năng về việc con gái mất tích sau khi đi ăn bánh tráng trộn cùng nhóm bạn.

Trình báo cơ quan chức năng, gia đình cháu Hân cho biết lúc hơn 23h ngày 17/6, người thân nhận được điện thoại của Hân nhưng chỉ nghe được 2 tiếng "cứu em". Gia đình sau đó nhiều lần gọi lại hưng không ai bắt máy.

Người thân sau đó tỏa đi tìm nhưng không có kết quả. Đến gần trưa 21/6, cơ quan chức năng gọi điện thông báo gia đình về vụ việc và yêu cầu có mặt để làm thủ tục xác minh nhân thân của nạn nhân.

Vụ việc thu hút hàng trăm người đứng theo dõi. Theo một người dân, nơi rừng phi lao ít người lui đến vì cách xác khu dân cư, chỉ những ai đi biển hay câu cá mới lui tới khu vực này.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, lúc 17h ngày 21/6, thi thể cháu Hân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.





Trước đó, sáng cùng ngày, sau 4 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể em Hân trong khu vực rừng dương thuộc xã An Ninh Đông, giáp với xã An Hải (huyện Tuy An). Khu vực này gần với các quán hải sản bên cầu An Hải.

Như tin đã đưa, tối 17/6, Hân có xin gia đình đi ăn quà vặt ở xã An Ninh Tây, huyện Tuy An cùng với nhóm bạn 4 nam và 2 nữ. Đến khoảng 23 giờ đêm, chị của Hân có nhận được điện thoại từ số máy của Hân. Tuy nhiên, khi mở máy thì chỉ nghe được lời kêu cứu: "Chị ơi, cứu em!" của Hân rồi cúp máy. Sau đó, người chị gái của Hân và gia đình nhiều lần liên lạc lại số máy của em, nhưng điện thoại đổ chuông, không có người nghe.

Ông Quang (bố bé gái) báo cơ quan công an và gia đình liên tục tìm kiếm cháu Hân, đến sáng 21/6 thì nhận tin cháu đã bị sát hại.

Được biết, chiều nay (21/6), đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Phó giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên, xác nhận Công an tỉnh này phối hợp với Công an huyện Tuy An đã xác định được nghi phạm ra tay sát hại em Đỗ Thị Kim Hân (13 tuổi, quê xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên). "Bước đầu, nghi phạm này thừa nhận đã ra tay sát hại em Hân. Hiện công an đang củng cố các chứng cứ nên chưa thể cung cấp thông tin gì thêm" – đại tá Nghĩa nói và cho biết hiện chưa thể nói danh tính nghi phạm.