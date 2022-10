Phần thi "Nghe nông dân nói" do đội thi tỉnh An Giang thể hiện tại đêm Chung kết Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022 là hoạt cảnh giới thiệu đến mô hình "Mặt ruộng không dấu chân". Đây là mô hình canh tác lúa thông minh, hiện đại nhất hiện nay đã xuất hiện ở An Giang.

Tất cả những quy trình sản xuất từ gieo giống, phun thuốc, bón phân... đều được cơ giới hóa bằng máy bay không người lái. Nông dân không cần bước xuống ruộng, chỉ cần giám sát theo dõi mà cuối vụ vẫn được đảm bảo lợi nhuận từ 35-40%.

Chính vì lợi ích của việc sử dụng máy bay không người lái trong trồng lúa không dấu chân, nên tháng 8/2021 mô hình liên kết Lộc trời 123 ra đời. Mô hình được áp dụng tại 13 HTX thuộc Liên hiệp HTX Thoại Sơn với diện tích trên 3.038ha với 632 thành viên tham gia.

Sau vụ mùa đầu tiên thành công, mô hình sử dụng máy bay không người lái trong canh tác lúa đã lan tỏa đến các huyện, thị, thành phố trong tỉnh An Giaing. Sau vụ mùa thành công thì mô hình Lộc trời 123 triển khai hình thức sản xuất hiện đại hơn đó là thực hiện mô hình "Mặt ruộng không dấu chân"...

Dưới đây là clip phần thi "Nghe nông dân nói" của đội An Giang giới thiệu về mô hình canh tác lúa sử dụng máy bay không người lái thể hiện trong đêm Chung kết Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022.

Clip phần thi "Nghe nông dân nói" của đội thi An Giang giới thiệu về trồng lúa không dấu chân nhờ sử dụng máy bay không người lái tại đêm Chung kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V tổ chức ở TP Long Xuyên, tỉnh An Giang tối ngày 1/10 vừa qua. Clip: Hồng Cẩm.