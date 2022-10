Chương trình được trực tiếp trên đài truyền hình VTV, lúc 20 giờ.

Tham dự vòng thi chung kết có ông Lương Quốc Đoàn - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng BCĐ Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V; ông Lê Văn Nưng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang; ông Phạm Tiến Nam - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng BTC Hội thi Nhà Nông đua tài toàn quốc lần thứ V; bà Cao Xuân Thu Vân – Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Lê Văn Phước - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.



Ông Phạm Tiến Nam - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng BTC Hội thi, phát biểu khai mạc đêm chung kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V, năm 2022, tại An Giang. Ảnh: Chinh Hoàng

Hội thi còn có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, lãnh đạo các tỉnh, thành và Hội Nông dân các tỉnh, thành phố; lãnh đạo tỉnh ủy; HĐND, UBND, UBMTTQ, cùng lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành của tỉnh An Giang, và các huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh An Giang.

Phát biểu khai mạc đêm chung kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V, năm 2022, ông Phạm Tiến Nam - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng BTC Hội thi, nhiệt liệt chào mừng các thành viên của 4 đội đã chiến thắng tại vòng thi bán kết, vào tham dự vòng chung kết. Đồng thời hoan nghênh các cổ động viên đại diện cho cán bộ, hội viên nông dân trong cả nước đã đến tham dự, cổ vũ cho các đội thi.

4 đội thi đạt giải Nhất các bảng thi vòng bán kết là đội Hội Nông dân các tỉnh Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Quảng Nam, An Giang tham gia vòng thi chung kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần V, năm 2022, tối 1/10, tại An Giang. Ảnh: Hồng Cẩm

Năm 2022, với chủ đề: "Nông dân Việt Nam: Trí tuệ - Số hóa - Hợp tác - Đột phá", Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V đã được các cấp Hội Nông dân Việt Nam triển khai tổ chức từ cơ sở đến Trung ương nhằm đưa người nông dân tiến gần hơn, tiếp cận hiệu quả hơn với những kiến thức nông nghiệp số, nông nghiệp thông minh; khẳng định và phát huy vai trò chủ thể của người nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới trong kỷ nguyên công nghệ số, công nghệ 4.0.

Clip "Lời chào nông dân" của đội Tuyên Quang. Clip: Hồng Cẩm

Các vòng thi đã thu hút sự tham gia sôi nổi, tích cực, nhiệt tình, trách nhiệm của hàng triệu lượt cán bộ, hội viên nông dân trong cả nước. Đặc biệt từ 16 đội tuyển đạt thành tích cao ở 4 khu vực về dự vòng bán kết đã lựa chọn được 4 đội vào thi chung kết hôm nay, đem đến những hình ảnh đẹp, khí thế và sức sống mới, thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tư duy đổi mới, hội nhập và quyết tâm tạo đột phá trong hoạt động lao động, sản xuất, kinh doanh.

Từ đó, hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 19 NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các đội phấn khởi trước giờ thi vòng chung kết. Ảnh: Chinh Hoàng

Đúng 20 giờ 30 phút, phần thi vòng chung kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần V chính thức bắt đầu với sự cổ vũ nhiệt tình của gần 500 cổ động viên tại hội trường.

Mở màng của vòng chung kết, ở phần thi "Lời chào Nông dân" đội thi Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đã ra với đội hình trong trang phục truyền thống của đồng bào dân Tộc Tày và Nùng rất ấn tượng, đẹp mắt.

Với chủ đề "Nông dân Tuyên Quang trí tuệ, số hóa, hợp tác", bằng việc kết hợp những điệu múa, lời ca truyền thống ấn tượng, đội thi tỉnh Tuyên Quang giới thiệu về quê hương Tuyên Quang mình với bề dày lịch văn hóa, du lịch, những đặc sản nổi tiếng... đến với Hội thi.

Kết thúc phần thi của mình, đội Tuyên Quang có màn ném quả còn - một tục rất độc đáo của của người Tày hết sức ấn tượng với mong muốn người đón còn đón lấy cái may mắn, tốt đẹp, xanh tươi về cái phúc, lộc, thọ cho một năm mới thịnh vượng khang ninh.

Các đội thi trình bày ca múa phụ hoạc rất ấn tượng. Ảnh: Chinh Hoàng

Đội thi Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc và Quảng Nam là đội thứ 2 và thứ 3 thi phần thi "Lời chào nông dân" với kịch bản đã trình bày tại vòng thi bán kết. Để làm mới phần thi của mình, 2 đội Vĩnh Phúc và Quảng Nam đổi mới bằng cách đổi trang phục.

Với kịch bản mới hoàn toàn so với các vòng thi trước, đội hình trong trang phục áo dài trắng ấn tượng, đội chủ nhà Hội Nông dân tỉnh An Giang được cổ vũ nhiệt tình.

Ở phần thi "Lời chào nông dân" đội An Giang đã kết hợp ca múa minh họa bài hát "Một lần về đến An Giang" với giai điệu nhẹ nhàng, giọng hát ngọt ngào đậm chất miền Tây: "Chỉ một lần anh đến quê em, mà lòng sao vấn vương người ơi..., Chỉ một lần anh đến quê em, con sông trôi tím hoa lục bình... " đội An Giang đã thuyết phục Ban giám khảo, cổ động viên với phần giới thiệu đầy ấn tượng về một An Giang - mảnh đất bình dị, đơn sơ và mộc mạc, có sông, có núi, có đồng bằng… thiên nhiên và con người nơi đây không chỉ mang những nét đặc trưng của miền Tây Nam Bộ mà còn mang những vẻ đẹp riêng biệt bởi hương đất và tình người An Giang.

Đội An Giang trong phần thi "Lời chào Nông dân"". Ảnh: Chinh Hoàng

Với phần thi "Nghe nông dân nói", đội thi Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc đã giới thiệu về mảnh đất Vĩnh Phúc, mảnh đất về sự hưng thịnh vững bền, cửa ngõ Tây Bắc của Thủ đô Hà Nội, là một trong 8 tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, là vùng đất cách mạng, quê hương của cố Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc-ông Kim Ngọc.

Phần thi cũng thể hiện sinh động về hành trình, kết quả, thành tựu trong việc phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn sau hơn 35 năm đổi mới, với phần múa phụ họa ấn tượng. Đạt những thành tựu đó, không thể không nhắc tới sự đóng góp quan trọng của các cấp Hội Nông dân và giai cấp nông dân trong tỉnh Vĩnh Phúc.



Vẫn chủ đề ở vòng thi bán kết phần thi "Nghe nông dân nói" đội Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam chọn chủ đề: "Xây dựng tổ hợp tác liên kết sản xuất xây dựng sản phẩm OCOP rượu Tà vạc cất Nam Giang, Quảng Nam". Với chủ đề này đội Quảng Nam giới thiệu quy trình sản xuất rượu Tà vạc cất Nam Vang và quá trình xây dựng thương hiệu, xây dựng sản phẩm OCOP đến thành lập tổ hợp tác tác xuất rượu Tà vạc cất Nam Giang.

Qua đó gửi đến thông điệp "Người nông dân hãng dũng cảm và mạnh dạn đầu tư KHKT vào sản xuất để tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững và vươn lên thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng".

Đội Quảng Nam trong phần thi "Lời chào nông dân" của mình. Ảnh: Chinh Hoàng

Luôn đổi mới ở phần thi của mình trong các vòng thi, đội thi Hội Nông dân tỉnh An Giang ở phần thi "Nghe nông dân nói" thuyết trình chủ đề mô hình "Mặt ruộng không dấu chân", một mô hình sản xuất tiện ích cho người nông dân hiện nay.

Với sự kết hợp cùng hoạt cảnh đội An Giang giới thiệu đến Hội thi mô hình "Mặt ruộng không dấu chân"- mô hình canh tác lúa hiện đại nhất hiện nay đã xuất hiện ở An Giang và tất cả những quy trình sản xuất từ gieo giống, phun thuốc, bón phân... đều được cơ giới hóa bằng máy bay không người lái, nông dân không cần bước xuống ruộng, chỉ cần giám sát theo dõi mà cuối vụ vẫn được đảm bảo lợi nhuận từ 35-40%.

Chính vì phải có sự thay đổi như trên trong sản xuất, nên tháng 8/2021 mô hình liên kết Lộc trời 123 ra đời. Mô hình được áp dụng tại 13 HTX thuộc Liên hiệp HTX Thoại Sơn với diện tích trên 3.038ha với 632 thành viên tham gia.

Sau vụ mùa đầu tiên thành công, mô hình đã lan tỏa đến các huyện thị thành trong tỉnh và sau vụ mùa thành công thì mô hình Lộc trời 123 triển khai hình thức sản xuất hiện đại hơn đó là thực hiện mô hình "Mặt ruộng không dấu chân"...

Các đội thi phần thi "Kiến thức nhà nông" tại vòng chung kết. Ảnh: Hoàng Chinh

Tại vòng thi bán kết này, phần thi "Kiến thức nhà nông" các đội đều trả lời xuất sắc bộ câu hỏi của Ban tổ chức. Đồng thời vòng thi chung kết các đội chỉ tham gia 3 phần thi "Lời chào nông dân", "Nghe nông dân nói" và "Kiến thức nhà nông""; phần thi "So tài nhà nông"", Ban tổ chức chỉ chọn tiết mục xuất sắc của đội Vĩnh Phúc trình diễn phục vụ hội thi, với tiểu phẩm phẩm "Rũ bỏ lời thề".

Phát biểu bế mạc, tổng kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V; Ngày hội Tam nông 2022, ông Phạm Tiến Nam - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng BTC Hội thi Nhà Nông đua tài toàn quốc lần thứ V, nhận định: Sau nhiều thời gian chuẩn bị và hai ngày trực tiếp tranh tài sôi nổi; với tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi nhưng cũng đầy kịch tính, giàu màu sắc nghệ thuật và sáng tạo, Vòng thi Bán kết và Chung kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022 đã thành công tốt đẹp.

Từ 16 đội tuyển tham dự vòng Bán kết, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 4 đội xuất sắc nhất vào tham dự vòng thi chung kết. Qua mỗi phần thi, các đội thi đã để lại dấu ấn, nét văn hóa riêng rất đặc trưng của đơn vị; đem đến những hình ảnh đẹp, khí thế và sức sống mới; thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tư duy đổi mới, sẵn sàng hội nhập và quyết tâm đột phá trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; góp phần xây dựng công tác Hội và phong trào nông dân ngày càng phát triển.

Ông Lương Quốc Đoàn - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng BCĐ Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V và ông Lê Văn Nưng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang trao giải Nhất cho đội thi tỉnh An Giang. Ảnh: Huỳnh Xây

Theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Hội thi tiếp tục khẳng định là kênh tuyên truyền sinh động và hiệu quả của Hội Nông dân Việt Nam trong truyền tải những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Hội Nông dân Việt Nam, những kiến thức khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến với đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân… ; giúp cho những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước sớm đi vào cuộc sống; những kiến thức khoa học kỹ thuật được phổ biến, áp dụng rộng rãi vào sản xuất và đời sống của nông dân; đặc biệt góp phần lan tỏa sâu rộng trong nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ông Phạm Tiến Nam cũng cho biết, Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm, 2022 có nhiều đổi mới về mặt nội dung, cách thức tổ chức, tư duy tiếp cận và tham gia hoạt động của các đội thi. Các đội thi đã có sự đầu tư chu đáo, quá trình tập luyện công phu, bài bản, nắm vững kiến thức chung cũng như trên từng lĩnh vực của đời sống xã hội; phần trả lời mạch lạc, lưu loát, chủ động liên hệ với thực tiễn công tác, lao động sản xuất và đời sống tại địa phương; vận dụng sáng tạo, linh hoạt, nhuần nhuyễn các phương pháp: thuyết trình, biểu diễn văn nghệ; đặc biệt đã số hoá, sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong các phần thi, tạo sự lôi cuốn, sôi nổi, hấp dẫn, thuyết phục người xem.

Lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam, lãnh đạo tỉnh An Giang, Ban tổ chức chụp hình lưu niệm với các đội. Ảnh: Huỳnh Xây

Vòng thi bán kết và chung kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V, năm 2022 diễn ra rất sôi động, hấp dẫn với những giây phút căng thẳng, hồi hộp, kịch tính; Ban Giám khảo, tổ thư ký làm việc công tâm, khách quan, đánh giá đúng khả năng của các đội thi, đã lựa chọn được đội thi xuất sắc, xứng đáng nhất để trao giải nhất, nhì, ba của Hội thi. Các đội còn lại tuy chưa đạt giải cao nhất nhưng đều xứng đáng là người dành chiến thắng trong lòng cán bộ, hội viên, nông dân và khán giả cả nước. Đây thực sự là những bông hoa đẹp, hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930- 14/10/2022).

Thay mặt BCĐ, Ban Tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V, năm, 2022 ông Phạm Tiến Nam ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự cố gắng của các cấp Hội và sự nhiệt tình, tâm huyết tham gia Hội thi của cán bộ, hội viên, nông dân trong suốt chặng đường vừa qua; chúc mừng các đội thi đã dành chiến thắng và đạt giải tại vòng chung kết Hội thi hôm nay.