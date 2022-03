Hồ chứa nước Sông Than ở Ninh Thuận liệu có hoàn thành cuối năm 2022?

Đảm bảo hoàn thành cuối năm 2022

Sáng 24/3, thông tin từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (đơn vị chủ đầu tư dự án hồ chứa nước Sông Than ở Ninh Thuận) cho biết, một trong những lý do dự án thi công hồ chứa nước Sông Than ở huyện Ninh Sơn chậm tiến độ là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thời tiết và nỗ lực thi công của nhà thầu chưa còn hạn chế.

Máy móc thi công dự án hồ chứa nước Sông Than. Ảnh: H.L

Chủ đầu tư dự án cho biết, theo quyết định đầu tư, ban đầu thời gian thực hiện dự án hồ chứa nước Sông Than là từ 2017 – 2020. Tuy nhiên, do trong quá trình triển khai thi công, công trình phải đề xuất xin chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp (khoảng 50ha) sang mục đích khác.

Việc này phát sinh thuộc tiêu chí dự án quan trọng quốc gia, vì vậy UBND tỉnh Ninh Thuận phải kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét và báo cáo Quốc hội thông qua.

Đến ngày 17/11/2020 Quốc hội mới đồng ý chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án tại Nghị quyết số 135/2020/QH14. Tiếp đó, HĐND tỉnh Ninh Thuận mới tiếp tục thông qua việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nói trên.

Ngày 29/01/2021 Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận mới thông qua Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án và quy định thời gian thực hiện từ năm 2018-2022. Như vậy đến nay, thời gian thực hiện dự án vẫn còn trong thời gian thực hiện đã được phê duyệt của cấp có thẩm quyền và dự kiến sẽ hoàn thành đúng tiến độ trong thời gian cuối năm 2022.

Tăng ca, đẩy nhanh tiến độ thi công

Theo chủ đầu tư, hiện nay UBND tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo quyết liệt về đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Do đó, nhà thầu thi công cũng đang tập trung nhân lực, thiết bị, tăng ca đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo công trình hoàn thành đúng tiến độ.

Trước đó, Báo Dân Việt có bài phản ánh tình trạng công trình trọng điểm hồ chứa nước Sông Than ở xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn thi công chậm tiến độ ở 2 gói thầu số 22 và gói thầu số 23, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của tổng thể của dự án.

Cụ thể, tính đến đầu tháng 3/2022, gói thầu số 22 thực hiện xây lắp các hạng mục: đập đất, đập bê tông, hệ thống điện quản lý vận hành và thi công, thiết bị và các hạng mục phụ trợ phục vụ thi công do liên danh Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Đức An (Hà Nội) thực hiện chỉ mới thực hiện được 52% giá trị hợp đồng. Tiến độ thi công đắp đất chậm từ 1-3 tháng đã khiến cho tiến độ thi công bê tông ảnh hưởng theo.

Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận kiểm tra dự án và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công. (Ảnh: H.L)

Riêng tại gói thầu số 23 xây lắp các hạng mục: đập phụ 1, đập phụ 2, kênh thông hồ, đường quản lý và công trình trên đường, đường quản lý vào hành lang, đường tránh ngập lòng hồ, nhà quản lý cùng hàng rào do Liên danh Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn Long Thuận và Công ty CP Đầu tư xây dựng Thương mại và dịch vụ Trường Thịnh Phát có giá trị hợp đồng 41 tỷ đồng. Tuy nhiên, mới thực hiện khối lượng đạt 12 tỷ đồng, đạt hơn 28%.

Qua kiểm tra thực tế tại dự án vào đầu tháng 3/2022, ông Trần Quốc Nam, chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã yêu cầu chủ đầu tư, các ngành, các cấp, địa phương, đặc biệt là đơn vị thi công nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao độ để hoàn thành tiến độ công trình.

Nếu không hoàn thành, sẽ xác định, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, từng sở, ngành, địa phương, đơn vị thi công, thiết kế, giám sát, các đơn vị liên quan và xử lý theo quy định.