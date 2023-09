Hồ sơ vụ án: Lần theo dấu vết nhóm đối tượng nã súng vào tiệc nhậu đêm khuya Hồ sơ vụ án: Lần theo dấu vết nhóm đối tượng nã súng vào tiệc nhậu đêm khuya

Nhiều phát súng nổ chát chúa như xé tan màn đêm, cư dân xung quanh giật mình hoảng sợ bật dậy trong tâm trạng bất an. Vài phút sau, tiếng xe máy phóng ào ào mất hút, nạn nhân tiệc nhậu trúng đạn nằm kêu cứu ở xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa (Long An), vùng giáp ranh với trung tâm TP.Tân An

3 nạn nhân bị bắn gục tại tiệc sinh nhật "Giờ đây, mỗi tối có chuyện cần đi ra đường là trong lòng bất an, do đường lộ xuống cấp, xe máy chạy ẩu, nhưng cảm giác lo lắng nhất vẫn là nhìn thấy thanh thiếu niên xăm trổ xuất hiện từng nhóm tới địa điểm nào đó. Vụ nổ súng hoa cải hơn 1 năm trước xảy ra tại khu vực này vẫn còn khiến chúng tôi bị ám ảnh", một nông dân ở ấp gần hiện trường nhớ lại. Vụ án mạng có tính côn đồ do nhóm thanh niên "hành xử" bằng cách nã nhiều phát đạn thẳng vào tiệc sinh nhật ở ấp 3, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa khiến 3 nạn nhân trọng thương, sau đó một thanh niên vĩnh viễn ra đi. "Bất an" là từ có thể hình dung vào thời điểm hiện tại, bao gia đình nông dân sống bằng nghề ruộng vườn lại lo lắng khi chứng kiến cái chết bắt nguồn từ chuyện mâu thuẫn trong giới trẻ. Hiện trường vụ nổ súng làm 3 người thương vong tại xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Ảnh: Thiên Long Đồng hồ đã điểm 20 giờ 30 ngày 15/8/2022, tiệc nhậu bên trong dãy nhà trọ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tiếng cười nói, ca hát ồn ào náo nhiệt, thỉnh thoảng vang lên lời chửi thề như xé nát màn đêm ở nơi yên tĩnh nhất. Một số gia đình lân cận cho rằng, hôm nay là ngày sinh nhật của người bạn nào trong nhóm nên cuộc vui vẫn có khả năng kéo dài thâu đêm.

Dân địa phương giờ đã quen hiện tượng ồn ào, náo nhiệt "bất thình lình" thường xuyên, nay chẳng ai còn quan tâm đến "thế giới bên ngoài" mà tự đóng cửa đi ngủ để tránh phiền phức cho gia đình. Hơn 21 giờ cùng ngày, dưới ánh đèn bên ngoài hành lang nhà trọ, nhóm dự tiệc còn lại Nguyễn Phương Duy (31 tuổi, ngụ ấp Bình Cang, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa), Huỳnh Long Hội (Hi Lớn, 26 tuổi), Nguyễn Minh Trường (Nhĩ Nhỏ, 30 tuổi), Phạm Thanh Hóa (24 tuổi, ngụ Long An) và Huỳnh Công Thân (33 tuổi, ngụ xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) vừa lai rai, ca hát nghêu ngao, vừa tâm sự với nhau chuyện trên trời, dưới biển không đâu vào đâu khi có dịp ngồi chung tiệc rượu như thế này. Truy xét đối tượng cộm cán sử dụng súng Nhóm nhậu bên hàng hiên lúc này không hề hay biết, bên ngoài quốc lộ 62 xuất hiện nhóm thanh niên chạy xe máy tắt hết đèn tới gần đậu lại ven đường. Khoảng cách từ mí đường vào sân bày tiệc hơn 15m, đây là thời gian đối tượng đứng chọn "mục tiêu" chuẩn bị nổ súng. Chỉ trong tích tắc, nhiều tiếng súng nổ chát chúa vang lên như xóa tan màn đêm, đánh thức giấc ngủ của nhiều hộ dân sinh sống lân cận khu nhà trọ. Bắn xong, nhóm đối tượng ngoài lộ lên xe nổ máy biến mất trong đêm khuya theo hướng đường vành đai TP.Tân An về tỉnh Tiền Giang. Cảnh sát hình sự tỉnh đang khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ vụ nổ súng xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Ảnh: Thiên Long Mấy người bạn chung bàn vừa thoát nạn trong gang tấc, quay sang tìm kiếm "chiến hữu"xem ai có sao không thì phát hiện 3 nạn nhân bị trúng loại đạn chùm của súng hoa cải tự chế. Trong số này, Phương Duy bị dính nhiều vết đạn trên cơ thể nên đã tử vong trước lúc được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hai thanh niên ngồi bên cạnh là Hội và Trường cũng bị trúng đạn, một người bị đạn ghim vô đầu và phổi, phải chuyển lên bệnh viện TP.HCM cấp cứu, nạn nhân còn lại bị trúng đạn ở ngực, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An. Cảnh sát hình sự tỉnh phối hợp Công an huyện Thủ Thừa nhận tin báo nhanh chóng có mặt, đồng thời phong tỏa toàn bộ khu vực hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm. Thi thể nạn nhân Duy cũng được khám nghiệm khá cẩn thận do viên đạn trúng cơ thể dẫn đến tử vong. Cơ quan điều tra tỉnh xác định, đây là súng tự chế, sử dụng đạn hoa cải bắn gây sát thương lớn. Một số lời khai ban đầu cho biết, đêm 13/8, hai nhóm thanh niên khác địa phương gặp nhau tại khu vực ấp 1, xã Mỹ Phú, sau đó xảy ra cự cãi mâu thuẫn nhưng chưa bên nào manh động. Tên tuổi, địa chỉ của nhóm nghi án được điều tra viên phân loại, rà soát và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ cần thiết. Phó Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Phạm Thanh Tâm khen thưởng Ban chuyên án vụ nổ súng làm 3 ngưởi thương vong ở huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Ảnh: Thiên Long Tiến hành điều tra truy xét, 4 ngày sau (đúng ngày thành lập Công an nhân dân 19/8), trinh sát hình sự tỉnh đồng loạt bắt khẩn cấp 12 nghi phạm quê ở các tỉnh Long An, Tiền Giang và Kiên Giang liên quan vụ nổ súng gây ra án mạng. Khám xét nơi ở, cảnh sát thu giữ được 2 khẩu súng bắn đạn hoa cải và 2 khẩu súng dạng Rulo. Khởi tố đối tượng nổ súng làm 2 người bị thương ở Khánh Hòa Sau quá trình lấy lời khai, cơ quan điều tra lần lượt khởi tố 8 đối tượng về tội giết người, 3 đối tượng bị khởi tố về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; còn lại 1 đối tượng bị khởi tố về tội che giấu tội phạm. Khẩu súng dùng bắn được xác định đạn hoa cải. Nguyên nhân được cho là do mâu thuẫn trước đó của hai nhóm thanh niên, nhóm bị chặn đánh trả thù bằng mấy phát súng, gây hậu quả nghiêm trọng. Với thành tích phá án nhanh, chiều 26/8, Công an tỉnh đã trao thưởng cho Ban Chuyên án trong vụ điều tra, bắt giữ các đối tượng phạm tội. Đó là sự nỗ lực của lực lượng trinh sát, điều tra ngày đêm lần theo dấu vết của thủ phạm để hốt trọn ổ nhóm tội phạm nguy hiểm. Từ đây rút ra bài học là tại nơi xảy ra băng nhóm tụ tập, bắn nhau, cũng cần làm rõ trách nhiệm của chính quyền và công an địa phương. Ngoài ra, theo một điều tra viên tỉnh, nhà trọ, địa bàn vùng ven luôn tiềm ẩn là điểm nóng cho nhóm tội phạm dễ bề hoạt động.

Trách nhiệm hình sự trong vụ nghi nổ súng bắn chết người yêu ở Hải Phòng 25/10/2022 18:44

Hai nhóm hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn rồi nổ súng bắn chết người: Bắt 5 đối tượng 12/10/2022 09:41

Bắt khẩn cấp kẻ cung cấp 2 khẩu súng trong vụ bắn chết người ở Đồng Nai 03/07/2022 07:25 Chia sẻ