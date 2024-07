Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình khai trương cửa hàng nông sản đầu tiên trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Cửa hàng nông sản thực phẩm an toàn Mơ Đức Hòa Bình khai trương nâng tổng số cửa hàng nông sản an toàn do Hội Nông dân tỉnh trực tiếp hỗ trợ, phối hợp với Hội Nông dân các huyện, thành phố xây dựng lên 13 cửa hàng. Đây cũng là cửa hàng nông sản thực phẩm an toàn đầu tiên được xây dựng và hoạt động trên địa bàn huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.