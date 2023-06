Clip: Mưa lớn khiến mặt đường Quốc lộ 6 đoạn qua địa phận huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình chìm trong biển nước. Clip T.L

Ghi nhận của PV Dân Việt, vào lúc hơn 18 giờ ngày 24/6, trên tuyến Quốc lộ 6 đoạn qua địa phận huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình có mưa to đến rất to.

Cụ thể, mặt đường Quốc lộ 6 tại khu Đồng Tiến, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc chìm sâu trong biển nước.

Mưa lớn khiến nhiều đoạn trên tuyến Quốc Lộ 6 đoạn qua địa phận tỉnh Hòa Bình ngập nặng trong biển nước. Ảnh: Tuệ Linh.

Tại thời điểm PV có mặt, một chiếc xe sang Lexus gầm thấp đang cố vượt qua khu vực ngập nước, tuy nhiên do mưa lớn khiến lượng nước đổ về mặt đường rất nhanh khiến chiếc xe bị mắc kẹt trong nước.

Chiếc xe sang mắc kẹt trên mặt đường Quốc lộ 6 tại khu Đồng Tiến, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc. Ảnh: Tuệ Linh.

Mặt khác, do mặt đường Quốc lộ 6 chìm sâu trong nước làm hạn chế tầm quan sát của các phương tiện giao thông qua lại. Một chiếc xe máy rơi xuống rãnh thoát nước, 2 người ngồi trên xe ngã lộn nhào.

Rất may, vụ việc sau đó đã được người dân sinh sống bên cạnh đường cứu giúp nên người điều khiển phương tiện không bị sao.

Một chiếc xe máy ngã lộn nhào xuống rãnh thoát nước bên cạnh đường, rất nguy hiểm. Ảnh: Phạm Hoài.

Trao đổi với PV, anh Nguyễn Văn Hùng (Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết: Chiều nay, tôi có chuyến lên Sơn La công tác. Song, do trời mưa to nên rất khó khăn cho các phương tiện lưu thông trên tuyến Quốc lộ 6. May mắn trước khi lên Sơn La tôi đã lựa chọn xe bán tải gầm cao nên không bị sao. Nếu đi xe gầm thấp chắc cũng mắc kẹt như chiếc xe Lexus gầm thấp.

Trời mưa to khiến các phương tiện lưu thông trên tuyến Quốc lộ 6 gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Tuệ Linh.

Hiện, trên tuyến Quốc lộ 6 đoạn qua địa bàn 2 huyện Cao Phong, Tân Lạc vẫn đang có mưa to, hạn chế tầm nhìn, mặt đường trơn trượt, cơ quan chức năng khuyến cáo các phương tiện lưu thông qua đây cần chú ý để tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.